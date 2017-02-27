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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45454546454745484549 ... 4551>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.1 5 294
23.01-23.50
2%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
33
выше 28
39%
115
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:01

  Yuri_T написав:zzzzzz
100 бумаг, типа, мин.лот? :mrgreen: :mrgreen:
Если бы! Всего 100 бумаг... :( :(
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:03

  asti написав:
  Yuri_T написав:zzzzzz
100 бумаг, типа, мин.лот? :mrgreen: :mrgreen:
Если бы! Всего 100 бумаг... :( :(

А ты сколько хотел продать ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

13,00% в гривне; 3,25% в долларе. Покупка долларовых ОВГЗ проходит за гривну. Все выплаты процентов и погашения от Минфина - в долларах США.
qas
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:04

  Yuri_T написав:zzzzzz
100 бумаг, типа, мин.лот? :mrgreen: :mrgreen:

минимальный лот - 20 бумаг
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:05

  qas написав:13,00% в гривне; 3,25% в долларе. Покупка долларовых ОВГЗ проходит за гривну. Все выплаты процентов и погашения от Минфина - в долларах США.


альфа банк совсем офигел
доллар овгз 3.25 на 6.25
грн овгз 13 на 24%
продажа-покупка
Востаннє редагувалось PS4 в Сер 18 бер, 2020 23:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:06

  zzzzzz написав:
  asti написав:
  Yuri_T написав:100 бумаг, типа, мин.лот? :mrgreen: :mrgreen:
Если бы! Всего 100 бумаг... :( :(
А ты сколько хотел продать ?
Ты купить хочешь?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:09

  Yuri_T написав:
  komp написав:Хоть и в игноре давно, но всплывает цитирование!!!
Добавлять в игнор всех цитирующих ЭТО? :evil:

я уже раз десять спрашивал о возможности настроить форум так, чтобы не было видно оригинального текста забаненого при цитировании кем-то.
гранаты не той системы.

Так уже на бис настроили один из тоннельных канализационных коллекторов, вот теперь постоянно и протекает.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

я хочу купить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:11

  PS4 написав:
  qas написав:13,00% в гривне; 3,25% в долларе. Покупка долларовых ОВГЗ проходит за гривну. Все выплаты процентов и погашения от Минфина - в долларах США.


альфа банк совсем офигел
доллар овгз 3.25 на 6.25
грн овгз 13 на 24%
продажа-покупка


я нихрена не понял.

если я куплю, то мне будет 24% доходность?
ИЛИ если я куплю, то мне продадут для меня по 13%? А продавец заработает 24% в гривне при сделке?

если это так, по 13% мне как покупателю, то шухера нету! Подождем, когда, мне продадут чтобы у меня были прибыль 30%, тогда уже шухер будет. :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:12

asti
В личку зайди
Живите своим умом!
zzzzzz
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