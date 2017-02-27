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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 23:01
Если бы! Всего 100 бумаг...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:03
А ты сколько хотел продать ?
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zzzzzz
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:04
13,00% в гривне; 3,25% в долларе. Покупка долларовых ОВГЗ проходит за гривну. Все выплаты процентов и погашения от Минфина - в долларах США.
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qas
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:04
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PS4
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:05
qas написав:
13,00% в гривне; 3,25% в долларе. Покупка долларовых ОВГЗ проходит за гривну. Все выплаты процентов и погашения от Минфина - в долларах США.
альфа банк совсем офигел
доллар овгз 3.25 на 6.25
грн овгз 13 на 24%
продажа-покупка
Востаннє редагувалось PS4
в Сер 18 бер, 2020 23:06, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:06
zzzzzz написав:
А ты сколько хотел продать ?
Ты купить хочешь?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:09
Yuri_T написав: komp написав:
Хоть и в игноре давно, но всплывает цитирование!!!
Добавлять в игнор всех цитирующих ЭТО?
я уже раз десять спрашивал о возможности настроить форум так, чтобы не было видно оригинального текста забаненого при цитировании кем-то.
гранаты не той системы.
Так уже на бис настроили один из тоннельных канализационных коллекторов, вот теперь постоянно и протекает.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:09
я хочу купить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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PS4
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:11
я нихрена не понял.
PS4 написав: qas написав:
13,00% в гривне; 3,25% в долларе. Покупка долларовых ОВГЗ проходит за гривну. Все выплаты процентов и погашения от Минфина - в долларах США.
альфа банк совсем офигел
доллар овгз 3.25 на 6.25
грн овгз 13 на 24%
продажа-покупка
если я куплю, то мне будет 24% доходность?
ИЛИ если я куплю, то мне продадут для меня по 13%? А продавец заработает 24% в гривне при сделке?
если это так, по 13% мне как покупателю, то шухера нету! Подождем, когда, мне продадут чтобы у меня были прибыль 30%, тогда уже шухер будет.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:12
asti
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