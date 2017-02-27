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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 454645474548454945504551>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.1 5 294
23.01-23.50
2%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
33
выше 28
39%
115
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:13

  PS4 написав:
  qas написав:13,00% в гривне; 3,25% в долларе. Покупка долларовых ОВГЗ проходит за гривну. Все выплаты процентов и погашения от Минфина - в долларах США.


альфа банк совсем офигел
доллар овгз 3.25 на 6.25
грн овгз 13 на 24%
продажа-покупка


альфачи уверовали в благодать которую излучают овгз
qas
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:14

евробонды можно купить под 14% до 2024 за 5к$ для эксперимента через брокера?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:15

В рашке ОФЗ улетели с 6% до 9% и думаю завтра полет продолжится.

наши ОВГЗ как в гробу тишина, только банки по внебиржевым сделкам короткие покупают по 20-22%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:15

  proftpd66 написав:
  PS4 написав:
  qas написав:13,00% в гривне; 3,25% в долларе. Покупка долларовых ОВГЗ проходит за гривну. Все выплаты процентов и погашения от Минфина - в долларах США.


альфа банк совсем офигел
доллар овгз 3.25 на 6.25
грн овгз 13 на 24%
продажа-покупка


я нихрена не понял.

если я куплю, то мне будет 24% доходность?
ИЛИ если я куплю, то мне продадут для меня по 13%? А продавец заработает 24% в гривне при сделке?

если это так, по 13% мне как покупателю, то шухера нету! Подождем, когда, мне продадут чтобы у меня были прибыль 30%, тогда уже шухер будет. :lol:

это котировки со стороны банка. если ТЫ хочешь купить то 13% если продать 24;
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:16

  proftpd66 написав:евробонды можно купить под 14% до 2024 за 5к$ для эксперимента через брокера?

как? там мин лот 100к
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:16

  PS4 написав:это котировки со стороны банка. если ТЫ хочешь купить то 13% если продать 24;


Ничего лично, только бизнесс)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:17

PS4

понял. Как будет попкупать по 13%? если банку достанеся 24%? :lol:

подождем по 35% или 50% для меня :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:18

  zzzzzz написав:
  PS4 написав:это котировки со стороны банка. если ТЫ хочешь купить то 13% если продать 24;


Ничего лично, только бизнесс)))

одним словом - питарасы :mrgreen:
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:18

  PS4 написав:я хочу купить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

На тебе сто миллионов, впрочем возьми все, я себе еще нарисую... :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=l7ASr_zuniM
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:18

  PS4 написав:
  proftpd66 написав:евробонды можно купить под 14% до 2024 за 5к$ для эксперимента через брокера?

как? там мин лот 100к


через брокера можно купить, который торгует. Там будет процент боокеру 1-2%, на 4 года скорее всего 1%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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