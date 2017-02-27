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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 23:13
PS4 написав: qas написав:
13,00% в гривне; 3,25% в долларе. Покупка долларовых ОВГЗ проходит за гривну. Все выплаты процентов и погашения от Минфина - в долларах США.
альфа банк совсем офигел
доллар овгз 3.25 на 6.25
грн овгз 13 на 24%
продажа-покупка
альфачи уверовали в благодать которую излучают овгз
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qas
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:14
евробонды можно купить под 14% до 2024 за 5к$ для эксперимента через брокера?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:15
В рашке ОФЗ улетели с 6% до 9% и думаю завтра полет продолжится.
наши ОВГЗ как в гробу тишина, только банки по внебиржевым сделкам короткие покупают по 20-22%
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:15
proftpd66 написав:
я нихрена не понял.
PS4 написав: qas написав:
13,00% в гривне; 3,25% в долларе. Покупка долларовых ОВГЗ проходит за гривну. Все выплаты процентов и погашения от Минфина - в долларах США.
альфа банк совсем офигел
доллар овгз 3.25 на 6.25
грн овгз 13 на 24%
продажа-покупка
если я куплю, то мне будет 24% доходность?
ИЛИ если я куплю, то мне продадут для меня по 13%? А продавец заработает 24% в гривне при сделке?
если это так, по 13% мне как покупателю, то шухера нету! Подождем, когда, мне продадут чтобы у меня были прибыль 30%, тогда уже шухер будет.
это котировки со стороны банка. если ТЫ хочешь купить то 13% если продать 24;
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PS4
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:16
proftpd66 написав:
евробонды можно купить под 14% до 2024 за 5к$ для эксперимента через брокера?
как? там мин лот 100к
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PS4
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:16
PS4 написав:
это котировки со стороны банка. если ТЫ хочешь купить то 13% если продать 24;
Ничего лично, только бизнесс)))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:17
PS4
понял. Как будет попкупать по 13%? если банку достанеся 24%?
подождем по 35% или 50% для меня
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:18
zzzzzz написав: PS4 написав:
это котировки со стороны банка. если ТЫ хочешь купить то 13% если продать 24;
Ничего лично, только бизнесс)))
одним словом - питарасы
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PS4
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:18
PS4 написав: proftpd66 написав:
евробонды можно купить под 14% до 2024 за 5к$ для эксперимента через брокера?
как? там мин лот 100к
через брокера можно купить, который торгует. Там будет процент боокеру 1-2%, на 4 года скорее всего 1%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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