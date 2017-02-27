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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45474548454945504551>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.1 5 294
23.01-23.50
2%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
33
выше 28
39%
115
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:20

  proftpd66 написав:
  PS4 написав:
  proftpd66 написав:евробонды можно купить под 14% до 2024 за 5к$ для эксперимента через брокера?

как? там мин лот 100к


через брокера можно купить, который торгует. Там будет процент боокеру 1-2%, на 4 года скорее всего 1%

ты не понял. мин лот 100 000 долл. как тебе его брокер разобьет?)))
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:20

  proftpd66 написав:PS4

понял. Как будет попкупать по 13%? если банку достанеся 24%? :lol:

подождем по 35% или 50% для меня :lol:



нужно просто кышнуть смолия. и вернуть ставку на свои законные 20%+

харе играть в этот популизм с ипотекой в 5-7%, а на самом деле варится на вторичке с овгз. и дурить деполюдей.
Востаннє редагувалось Moneta в Сер 18 бер, 2020 23:21, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:21

PS4
Альфа продает ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

мляяя....а я так хотел взять пару квартирок под 5%
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:21

  zzzzzz написав:PS4
Альфа продает ?

по 13% любой обьем))
PS4
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:23

я не понял, причем тут банк? И тем боле Альфа-банк?

если нерезидент сейчас захочет слиться, то я могу у него купить по 20-30% доходности? (через брокера который торгуют)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:24

  proftpd66 написав:я не понял, причем тут банк? И тем боле Альфа-банк?

если нерезидент сейчас захочет слиться, то я могу у него купить по 20-30% доходности? (через брокера который торгуют)

ты так и ничего не понял
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:25

  PS4 написав:
  zzzzzz написав:PS4
Альфа продает ?
по 13% любой обьем))
могу отдать по 15%
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

_ок
Востаннє редагувалось qas в Чет 19 бер, 2020 00:04, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:27

  proftpd66 написав:я не понял, причем тут банк? И тем боле Альфа-банк?
сам банк и продает//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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