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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 23:20
proftpd66 написав: PS4 написав: proftpd66 написав:
евробонды можно купить под 14% до 2024 за 5к$ для эксперимента через брокера?
как? там мин лот 100к
через брокера можно купить, который торгует. Там будет процент боокеру 1-2%, на 4 года скорее всего 1%
ты не понял. мин лот 100 000 долл. как тебе его брокер разобьет?)))
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PS4
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:20
proftpd66 написав:PS4
понял. Как будет попкупать по 13%? если банку достанеся 24%?
подождем по 35% или 50% для меня
нужно просто кышнуть смолия. и вернуть ставку на свои законные 20%+
харе играть в этот популизм с ипотекой в 5-7%, а на самом деле варится на вторичке с овгз. и дурить деполюдей.
Востаннє редагувалось Moneta
в Сер 18 бер, 2020 23:21, всього редагувалось 1 раз.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:21
PS4
Альфа продает ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:21
мляяя....а я так хотел взять пару квартирок под 5%
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:21
zzzzzz написав:PS4
Альфа продает ?
по 13% любой обьем))
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:23
я не понял, причем тут банк? И тем боле Альфа-банк?
если нерезидент сейчас захочет слиться, то я могу у него купить по 20-30% доходности? (через брокера который торгуют)
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:24
proftpd66 написав:
я не понял, причем тут банк? И тем боле Альфа-банк?
если нерезидент сейчас захочет слиться, то я могу у него купить по 20-30% доходности? (через брокера который торгуют)
ты так и ничего не понял
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:25
PS4 написав: zzzzzz написав:PS4
Альфа продает ?
по 13% любой обьем))
могу отдать по 15%
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:26
_ок
Востаннє редагувалось qas
в Чет 19 бер, 2020 00:04, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 23:27
proftpd66 написав:
я не понял, причем тут банк? И тем боле Альфа-банк?
сам банк и продает//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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