Додано: Сер 18 бер, 2020 23:35

на какой цифре сливаться ? на 32 ? или ждать дальше ? ваше мнение ?

Знакомый китаец сказал, что лучше подождать и не заражаться коронавирусом Соvid-19 , уже в сентябре выйдет новая версия Соvid-20. Также в линейке Covid-20 Pro и Covid-20 Pro Plus. Говорят, ещё будет бюджетная light/SE версия