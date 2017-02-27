Я про евробонды.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 23:27
Живите своим умом!
Додано: Сер 18 бер, 2020 23:29
SP-500 в течении 5 лет будет рост, даже если сейчас еще будет падение.
И за 3-5 лет 150%. Что даст на 1.5-2 года 15% в гривне? Тем более евробляхи украинские под 14% в $ на 4 года ( минус комиссия брокера). Какой смысла в 15% в гривне, если 12%-14% в $ евробонды? Проще, все конвертить в бакс и в евробонды купить.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 18 бер, 2020 23:33
proftpd66
Забудь про эти бонды. Тут входной порог сумм высокий и риски еще выше...
Востаннє редагувалось Delta7 в Сер 18 бер, 2020 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Fais ce que dois, advienne, que pourra
Додано: Сер 18 бер, 2020 23:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
на какой цифре сливаться ? на 32 ? или ждать дальше ? ваше мнение ?
Знакомый китаец сказал, что лучше подождать и не заражаться коронавирусом Соvid-19 , уже в сентябре выйдет новая версия Соvid-20. Также в линейке Covid-20 Pro и Covid-20 Pro Plus. Говорят, ещё будет бюджетная light/SE версия
Додано: Сер 18 бер, 2020 23:35
Укрэксим и Ощад - выплатили удачно предыдущие и его увеличило рейтинг., некоторые еще в обращении, и я думаю там сейчас вообще 20% в $- это надо проверить.
Если их не дефолтили (Укрэксим и Ощад), то государственные тем более не будут дефолтить.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 18 бер, 2020 23:35
По бондам в первую очередь дефолт будет, потому там и доходности так прыгнули//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 18 бер, 2020 23:38
ну в 2015 было 30% доходности, а сейчас только 14%. И их переписала Яресько и не давно стоимость от номинала было 120%-130%
можно было купить в 2015 с доходностью 30% и еще продать по 130% (30%) в 2019 В общей сумма 40+% в долларах.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 18 бер, 2020 23:44
Если Рабинович предет к власти, то да, дефолт 99.99%. Он обещал дефолт.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Сер 18 бер, 2020 23:48
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 18 бер, 2020 23:51
если не придет, то продавайте лоху овгз в 15% в гривне и берите евробонды в 14% в $ на 4 года, а если подорожают в течении 4 лет, то будет и 18-20+% в $
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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