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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4548454945504551>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.1 5 294
23.01-23.50
2%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
33
выше 28
39%
115
Всього голосів : 294
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:27

  PS4 написав:
  zzzzzz написав:PS4
Альфа продает ?

по 13% любой обьем))


Я про евробонды.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:29

  asti написав:
  PS4 написав:
  zzzzzz написав:PS4
Альфа продает ?
по 13% любой обьем))
могу отдать по 15%


SP-500 в течении 5 лет будет рост, даже если сейчас еще будет падение.

И за 3-5 лет 150%. Что даст на 1.5-2 года 15% в гривне? Тем более евробляхи украинские под 14% в $ на 4 года ( :!: минус комиссия брокера). Какой смысла в 15% в гривне, если 12%-14% в $ евробонды? Проще, все конвертить в бакс и в евробонды купить.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:33

proftpd66
Забудь про эти бонды. Тут входной порог сумм высокий и риски еще выше...
Востаннє редагувалось Delta7 в Сер 18 бер, 2020 23:41, всього редагувалось 1 раз.
Fais ce que dois, advienne, que pourra
Delta7
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

на какой цифре сливаться ? на 32 ? или ждать дальше ? ваше мнение ?
Знакомый китаец сказал, что лучше подождать и не заражаться коронавирусом Соvid-19 , уже в сентябре выйдет новая версия Соvid-20. Также в линейке Covid-20 Pro и Covid-20 Pro Plus. Говорят, ещё будет бюджетная light/SE версия
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:35

  Delta7 написав:proftpd66
Забудь про эти бонды. Тут старт высокий и риски еще выше...


Укрэксим и Ощад - выплатили удачно предыдущие и его увеличило рейтинг., некоторые еще в обращении, и я думаю там сейчас вообще 20% в $- это надо проверить.

Если их не дефолтили (Укрэксим и Ощад), то государственные тем более не будут дефолтить.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:35

  Delta7 написав:proftpd66
Забудь про эти бонды. Тут старт высокий и риски еще выше...
По бондам в первую очередь дефолт будет, потому там и доходности так прыгнули//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:38

  asti написав:
  Delta7 написав:proftpd66
Забудь про эти бонды. Тут старт высокий и риски еще выше...
По бондам в первую очередь дефолт будет, потому там и доходности так прыгнули//)


ну в 2015 было 30% доходности, а сейчас только 14%. И их переписала Яресько и не давно стоимость от номинала было 120%-130%

можно было купить в 2015 с доходностью 30% и еще продать по 130% (30%) в 2019 :) В общей сумма 40+% в долларах.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:44

Если Рабинович предет к власти, то да, дефолт 99.99%. Он обещал дефолт.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:48

  proftpd66 написав:Если Рабинович предет к власти, то да, дефолт 99.99%.
Не придёт/)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:51

  asti написав:
  proftpd66 написав:Если Рабинович предет к власти, то да, дефолт 99.99%.
Не придёт/)


если не придет, то продавайте лоху овгз в 15% в гривне и берите евробонды в 14% в $ на 4 года, а если подорожают в течении 4 лет, то будет и 18-20+% в $ :lol:
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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