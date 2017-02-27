|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 23:59
asti написав: proftpd66 написав:
Если Рабинович предет к власти, то да, дефолт 99.99%.
Не придёт/)
Он может прийти как премьер или как министр финанов, если ЗЕ уйдет в вiдстiйку. Таким образом риск дефолта сохраняется.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 2336
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|17211
|2161563
|
Сер 18 бер, 2020 23:03
Zebra
|
|6842
|1527300
|
Вів 17 бер, 2020 21:02
ЛОБ
|
|31
|1632
|
Чет 20 лют, 2020 19:05
sesk
|