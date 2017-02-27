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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 18 бер, 2020 23:59
asti написав: proftpd66 написав:
Если Рабинович предет к власти, то да, дефолт 99.99%.
Не придёт/)
Он может прийти как премьер или как министр финанов, если ЗЕ уйдет в вiдстiйку. Таким образом риск дефолта сохраняется.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Чет 19 бер, 2020 00:17
proftpd66 написав:
Он может прийти как премьер или как министр финанов, если ЗЕ уйдет в вiдстiйку.
смешно ))
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Додано: Чет 19 бер, 2020 00:18
Тут целыми днями этот словесный-понос несется
Вот сюда вам ребятаРынок ОВГЗ
Еще есть спец.палата для политических и эпидемиологических
Не пора ли раздавать вразумляющие пилюли, тврщ модераторы?
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Додано: Чет 19 бер, 2020 00:24
Появились некоторые детали по распределению помощи в США.
Малому бизнесу (до 500 работников) за 6 месяцев простоя правительство будет платить з/п, всего в районе $300 млрд.
Всем гражданам напрямую дважды выплатят по $250 млрд. Размер каждой семье будет зависеть от уровня дохода и количества членов семьи.
$50 млрд. авиакомпаниям.
$150 млрд. круизникам, отелям, турфирмам.
Подчекрнули, этим помощь не ограничится. Потребуется еще - напечатаем.
Конгресс хочет, чтоб еще правительство оплатило больничные за 14 дней, оплачивало страховку по безработице, стоимость тестов и продовольственную помощь бедным.
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Libo
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Додано: Чет 19 бер, 2020 00:28
Libo написав:
Появились некоторые детали по распределению помощи в США.
Малому бизнесу (до 500 работников) за 6 месяцев простоя правительство будет платить з/п, всего в районе $300 млрд.
Всем гражданам напрямую дважды выплатят по $250 млрд. Размер каждой семье будет зависеть от уровня дохода и количества членов семьи.
$50 млрд. авиакомпаниям.
$150 млрд. круизникам, отелям, турфирмам.
Подчекрнули, этим помощь не ограничится. Потребуется еще - напечатаем.
Конгресс хочет, чтоб еще правительство оплатило больничные за 14 дней, оплачивало страховку по безработице, стоимость тестов и продовольственную помощь бедным.
скрытый гиперок ? или уже не скрытый ?
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Додано: Чет 19 бер, 2020 00:34
Libo написав:
Появились некоторые детали по распределению помощи в США.
Малому бизнесу (до 500 работников) за 6 месяцев простоя правительство будет платить з/п, всего в районе $300 млрд.
Всем гражданам напрямую дважды выплатят по $250 млрд. Размер каждой семье будет зависеть от уровня дохода и количества членов семьи.
$50 млрд. авиакомпаниям.
$150 млрд. круизникам, отелям, турфирмам.
Подчекрнули, этим помощь не ограничится. Потребуется еще - напечатаем.
Конгресс хочет, чтоб еще правительство оплатило больничные за 14 дней, оплачивало страховку по безработице, стоимость тестов и продовольственную помощь бедным.
В Германии в своё время тоже пытались все проблемы печатным станком решить;
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Чет 19 бер, 2020 00:46
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Додано: Чет 19 бер, 2020 00:52
Libo написав:
Появились некоторые детали по распределению помощи в США.
Малому бизнесу (до 500 работников) за 6 месяцев простоя правительство будет платить з/п, всего в районе $300 млрд.
Всем гражданам напрямую дважды выплатят по $250 млрд. Размер каждой семье будет зависеть от уровня дохода и количества членов семьи.
$50 млрд. авиакомпаниям.
$150 млрд. круизникам, отелям, турфирмам.
Подчекрнули, этим помощь не ограничится. Потребуется еще - напечатаем.
Конгресс хочет, чтоб еще правительство оплатило больничные за 14 дней, оплачивало страховку по безработице, стоимость тестов и продовольственную помощь бедным.
Пока что у нас есть время - доллары эти еще не напечатали и не раздали, важно сейчас выбрать куда вкладывать этот желанный всеми доллар
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Додано: Чет 19 бер, 2020 00:55
St/2 написав: Sammy написав:
Понятное дело, если через год ставки вырастут - цена бумаги упадет, и тогда выгоднее будет не продавать ее, а держать до погашения)
Ставки пойдут вверх только в случае если НБУ подымит свою.
А это может быть только как реакция на сильную валютную нестабильность
.
Собственно, в таком случае вменяемого покупателя на длинные ОВГЗ может не быть в принципе.
Истину глаголил ув. St/2
UPD:
Может НБУ, ставку не хочет поднимать, чтобы друзья Беня и/или Рошен-друзi вышли из ОВГЗ сейчас??? потом когда курс будет 40-60, то поднять ставку.
Варик?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Додано: Чет 19 бер, 2020 01:05
PS4 написав: сірий написав: Игорь написав:
60 стр за сутки не осилю, имейте совесть
Зоопарк нервує.
Тому що завтра зустріч МБ з НАЛІКОМ.
Тому і кнопають аби шо.
завтра диллеры окуеют от рубля и грн будет за 30
Не,будут опять на вожжах спускать МБ до 27,8,примерно.Тянут резину,дают своим побольше наварить и войти в бакс перед ЧП и падением клоуна.
Востаннє редагувалось goldfinger
в Чет 19 бер, 2020 01:06, всього редагувалось 1 раз.
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