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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4549455045514552>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.1 5 295
23.01-23.50
2%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
33
выше 28
39%
116
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:59

  asti написав:
  proftpd66 написав:Если Рабинович предет к власти, то да, дефолт 99.99%.
Не придёт/)



Он может прийти как премьер или как министр финанов, если ЗЕ уйдет в вiдстiйку. Таким образом риск дефолта сохраняется.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 00:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  proftpd66 написав:Он может прийти как премьер или как министр финанов, если ЗЕ уйдет в вiдстiйку.


смешно ))
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 00:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тут целыми днями этот словесный-понос несется

Вот сюда вам ребята
Рынок ОВГЗ

Еще есть спец.палата для политических и эпидемиологических

Не пора ли раздавать вразумляющие пилюли, тврщ модераторы?
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Corpocrator
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 00:24

Появились некоторые детали по распределению помощи в США.
Малому бизнесу (до 500 работников) за 6 месяцев простоя правительство будет платить з/п, всего в районе $300 млрд.
Всем гражданам напрямую дважды выплатят по $250 млрд. Размер каждой семье будет зависеть от уровня дохода и количества членов семьи.
$50 млрд. авиакомпаниям.
$150 млрд. круизникам, отелям, турфирмам.
Подчекрнули, этим помощь не ограничится. Потребуется еще - напечатаем.
Конгресс хочет, чтоб еще правительство оплатило больничные за 14 дней, оплачивало страховку по безработице, стоимость тестов и продовольственную помощь бедным.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 00:28

  Libo написав:Появились некоторые детали по распределению помощи в США.
Малому бизнесу (до 500 работников) за 6 месяцев простоя правительство будет платить з/п, всего в районе $300 млрд.
Всем гражданам напрямую дважды выплатят по $250 млрд. Размер каждой семье будет зависеть от уровня дохода и количества членов семьи.
$50 млрд. авиакомпаниям.
$150 млрд. круизникам, отелям, турфирмам.
Подчекрнули, этим помощь не ограничится. Потребуется еще - напечатаем.
Конгресс хочет, чтоб еще правительство оплатило больничные за 14 дней, оплачивало страховку по безработице, стоимость тестов и продовольственную помощь бедным.
8) 8) 8)


скрытый гиперок ? или уже не скрытый ?
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 00:34

  Libo написав:Появились некоторые детали по распределению помощи в США.
Малому бизнесу (до 500 работников) за 6 месяцев простоя правительство будет платить з/п, всего в районе $300 млрд.
Всем гражданам напрямую дважды выплатят по $250 млрд. Размер каждой семье будет зависеть от уровня дохода и количества членов семьи.
$50 млрд. авиакомпаниям.
$150 млрд. круизникам, отелям, турфирмам.
Подчекрнули, этим помощь не ограничится. Потребуется еще - напечатаем.
Конгресс хочет, чтоб еще правительство оплатило больничные за 14 дней, оплачивало страховку по безработице, стоимость тестов и продовольственную помощь бедным.
8) 8) 8)

В Германии в своё время тоже пытались все проблемы печатным станком решить;
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 00:46

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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 00:52

  Libo написав:Появились некоторые детали по распределению помощи в США.
Малому бизнесу (до 500 работников) за 6 месяцев простоя правительство будет платить з/п, всего в районе $300 млрд.
Всем гражданам напрямую дважды выплатят по $250 млрд. Размер каждой семье будет зависеть от уровня дохода и количества членов семьи.
$50 млрд. авиакомпаниям.
$150 млрд. круизникам, отелям, турфирмам.
Подчекрнули, этим помощь не ограничится. Потребуется еще - напечатаем.
Конгресс хочет, чтоб еще правительство оплатило больничные за 14 дней, оплачивало страховку по безработице, стоимость тестов и продовольственную помощь бедным.
8) 8) 8)

Пока что у нас есть время - доллары эти еще не напечатали и не раздали, важно сейчас выбрать куда вкладывать этот желанный всеми доллар
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 00:55

  St/2 написав:
  Sammy написав:Понятное дело, если через год ставки вырастут - цена бумаги упадет, и тогда выгоднее будет не продавать ее, а держать до погашения)

Ставки пойдут вверх только в случае если НБУ подымит свою.
А это может быть только как реакция на сильную валютную нестабильность.

Собственно, в таком случае вменяемого покупателя на длинные ОВГЗ может не быть в принципе.


Истину глаголил ув. St/2

UPD:

Может НБУ, ставку не хочет поднимать, чтобы друзья Беня и/или Рошен-друзi вышли из ОВГЗ сейчас??? потом когда курс будет 40-60, то поднять ставку.

Варик?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 01:05

  PS4 написав:
  сірий написав:
  Игорь написав:60 стр за сутки не осилю, имейте совесть

Зоопарк нервує.
Тому що завтра зустріч МБ з НАЛІКОМ.
Тому і кнопають аби шо.

завтра диллеры окуеют от рубля и грн будет за 30

Не,будут опять на вожжах спускать МБ до 27,8,примерно.Тянут резину,дают своим побольше наварить и войти в бакс перед ЧП и падением клоуна.
Востаннє редагувалось goldfinger в Чет 19 бер, 2020 01:06, всього редагувалось 1 раз.
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