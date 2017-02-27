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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4549455045514552

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.1 5 295
23.01-23.50
2%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
21
26.51-27.0
19%
55
27.01-27.5
13%
38
27.51-28.0
11%
33
выше 28
39%
116
Всього голосів : 295
Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 01:05

  Corpocrator написав:Тут целыми днями этот словесный-понос несется

Вот сюда вам ребята
Рынок ОВГЗ

Еще есть спец.палата для политических и эпидемиологических

Не пора ли раздавать вразумляющие пилюли, тврщ модераторы?


ставка ОВГЗ влияет на валютный рынок!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 01:08

  kmm3 написав:Ну як, панове, захоплені стійкістю рідненької гривні?! Англійський фунт, одна з вільно конвертованих валют, -4% за день до долара! Так співчуваю тому, хто недавно хотів перекинутись у фунт

Искусственный мезефакинг шит.
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 01:15

  PS4 написав:мляяя....а я так хотел взять пару квартирок под 5%

Много таких умных цены в космос раздули бы.Нн жили богато-нефиг начинать,гг.
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 01:21

  Alex6 написав:
скрытый гиперок ? или уже не скрытый ?


Да какой там нах гиперок?! :roll:
Скорее триперок. :oops: Мой перспективный инвестфонд усох уже вдвое. :(
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 01:29

  Libo написав:
  Alex6 написав:
скрытый гиперок ? или уже не скрытый ?


Да какой там нах гиперок?! :roll:
Скорее триперок. :oops: Мой перспективный инвестфонд усох уже вдвое. :(

Через три месяца золото будет за две штуки унция. Немцы в своё время тоже печатали Дойче Марк
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 01:35

  Ukrainian написав:Через три месяца золото будет за две штуки унция. Немцы в своё время тоже печатали Дойче Марк


А ты там как?
Я тоже сейчас надеюсь на золото и серебро. Акции теперь будут отходить многие месяцы ... Но есть хороший шанс докупить. Размышляю, какие лучше.
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 01:37

  Ukrainian написав:
  Libo написав:
  Alex6 написав:
скрытый гиперок ? или уже не скрытый ?


Да какой там нах гиперок?! :roll:
Скорее триперок. :oops: Мой перспективный инвестфонд усох уже вдвое. :(

Через три месяца золото будет за две штуки унция. Немцы в своё время тоже печатали Дойче Марк

Нет..
Дурень думкою багатіє
starsn
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 01:38

Найман на стриме сегодня прогнозировал на ближайшие месяцы:

Золото дотронется 1360 передсменой тренда
Ойро 0,95 к баксу
Фунт 1,06
Гривна от 35 до 60 (оч много сценариев)
Биток сказал что ерунда, хотя я с ним не согласен. Капитализация там в 4 раза больше, чем у нашей макулатуры. И иксы еще покажет когда-то, казино там поинтереснее нашего отечественного кидалова.

В любом случае в папирус под 10% это надо полным додиком быть, чтобы влошиться.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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