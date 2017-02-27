Додано: Чет 19 бер, 2020 01:38

Найман на стриме сегодня прогнозировал на ближайшие месяцы:



Золото дотронется 1360 передсменой тренда

Ойро 0,95 к баксу

Фунт 1,06

Гривна от 35 до 60 (оч много сценариев)

Биток сказал что ерунда, хотя я с ним не согласен. Капитализация там в 4 раза больше, чем у нашей макулатуры. И иксы еще покажет когда-то, казино там поинтереснее нашего отечественного кидалова.



В любом случае в папирус под 10% это надо полным додиком быть, чтобы влошиться.

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.