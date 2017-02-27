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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 19 бер, 2020 01:05
Corpocrator написав:
Тут целыми днями этот словесный-понос несется
Вот сюда вам ребятаРынок ОВГЗ
Еще есть спец.палата для политических и эпидемиологических
Не пора ли раздавать вразумляющие пилюли, тврщ модераторы?
ставка ОВГЗ влияет на валютный рынок!
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Чет 19 бер, 2020 01:08
kmm3 написав:
Ну як, панове, захоплені стійкістю рідненької гривні?! Англійський фунт, одна з вільно конвертованих валют, -4% за день до долара! Так співчуваю тому, хто недавно хотів перекинутись у фунт
Искусственный мезефакинг шит.
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Додано: Чет 19 бер, 2020 01:15
PS4 написав:
мляяя....а я так хотел взять пару квартирок под 5%
Много таких умных цены в космос раздули бы.Нн жили богато-нефиг начинать,гг.
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Додано: Чет 19 бер, 2020 01:21
Alex6 написав:
скрытый гиперок ? или уже не скрытый ?
Да какой там нах гиперок?!
Скорее триперок.
Мой перспективный инвестфонд усох уже вдвое.
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Додано: Чет 19 бер, 2020 01:29
Libo написав: Alex6 написав:
скрытый гиперок ? или уже не скрытый ?
Да какой там нах гиперок?!
Скорее триперок.
Мой перспективный инвестфонд усох уже вдвое.
Через три месяца золото будет за две штуки унция. Немцы в своё время тоже печатали Дойче Марк
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Чет 19 бер, 2020 01:35
Ukrainian написав:
Через три месяца золото будет за две штуки унция. Немцы в своё время тоже печатали Дойче Марк
А ты там как?
Я тоже сейчас надеюсь на золото и серебро. Акции теперь будут отходить многие месяцы ... Но есть хороший шанс докупить. Размышляю, какие лучше.
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Додано: Чет 19 бер, 2020 01:37
Ukrainian написав: Libo написав: Alex6 написав:
скрытый гиперок ? или уже не скрытый ?
Да какой там нах гиперок?!
Скорее триперок.
Мой перспективный инвестфонд усох уже вдвое.
Через три месяца золото будет за две штуки унция. Немцы в своё время тоже печатали Дойче Марк
Нет..
Дурень думкою багатіє
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Додано: Чет 19 бер, 2020 01:38
Найман на стриме сегодня прогнозировал на ближайшие месяцы:
Золото дотронется 1360 передсменой тренда
Ойро 0,95 к баксу
Фунт 1,06
Гривна от 35 до 60 (оч много сценариев)
Биток сказал что ерунда, хотя я с ним не согласен. Капитализация там в 4 раза больше, чем у нашей макулатуры. И иксы еще покажет когда-то, казино там поинтереснее нашего отечественного кидалова.
В любом случае в папирус под 10% это надо полным додиком быть, чтобы влошиться.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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