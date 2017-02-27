Международный валютный фонд выделит Украине 5 млрд долларов безвозмездной помощь на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко в эфире телеканала "112 Украина".
"Сейчас МВФ выделил деньги для борьбы с коронавирусом на такие страны, как мы. Речь идет о 60-ти млрд, и, насколько я знаю, 5 млрд безвозмездной помощи... должна сейчас получить (Украина - ред.). Речь идет о пяти млрд долларов, и это не ссуда, эти деньги возвращать не будет необходимо", - заявил Шевченко.
По его словам, МВФ оказывает подобную помощь всем странам, которые попали в подобную ситуацию с коронавирусом.
Вместе с тем, нардеп не сумел назвать конкретную дату, когда Украина получит от МВФ деньги на борьбу эпидемией Covid-19.
"Когда это будет точно - сказать не могу, но мы были на фракции, президент с уверенностью заявил, что деньги мы эти получим. Ведут сейчас переговоры по ним, и 99% возможность такая будет", - сказал политик.
hxbbgaf написав:ЗВР уже 2.5 ярда прокакали, говорят. На интервенции ушло только 1.4. Пошел деребан? Чувствуется рука уманского, прямо как в 2008-2009.
Ну , а представьте себе . если бы ничего не делали? Импортеры не закупились ,товар не привезли и страждущая толпа людей -отдайте наши деньги. Все правильно делают . И Смолий Умка !
по 24/$ импортерам дорого было, а сейчас налетели? думаю, что никакие это не импортеры. верхи выводят деньги на свои же офшорки, "импортируя" консалтинговые услуги от островного председателя Фунта. видать в экономике надвигается катастрофа, потому так и спешат.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Международный валютный фонд выделит Украине 5 млрд долларов безвозмездной помощь на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко в эфире телеканала "112 Украина".
"Сейчас МВФ выделил деньги для борьбы с коронавирусом на такие страны, как мы. Речь идет о 60-ти млрд, и, насколько я знаю, 5 млрд безвозмездной помощи... должна сейчас получить (Украина - ред.). Речь идет о пяти млрд долларов, и это не ссуда, эти деньги возвращать не будет необходимо", - заявил Шевченко.
По его словам, МВФ оказывает подобную помощь всем странам, которые попали в подобную ситуацию с коронавирусом.
Вместе с тем, нардеп не сумел назвать конкретную дату, когда Украина получит от МВФ деньги на борьбу эпидемией Covid-19.
"Когда это будет точно - сказать не могу, но мы были на фракции, президент с уверенностью заявил, что деньги мы эти получим. Ведут сейчас переговоры по ним, и 99% возможность такая будет", - сказал политик.