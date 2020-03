Додано: Суб 21 бер, 2020 23:25

Shustoff написав: Международный валютный фонд выделит Украине 5 млрд долларов безвозмездной помощь на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко в эфире телеканала "112 Украина".



"Сейчас МВФ выделил деньги для борьбы с коронавирусом на такие страны, как мы. Речь идет о 60-ти млрд, и, насколько я знаю, 5 млрд безвозмездной помощи... должна сейчас получить (Украина - ред.). Речь идет о пяти млрд долларов, и это не ссуда, эти деньги возвращать не будет необходимо", - заявил Шевченко.



По его словам, МВФ оказывает подобную помощь всем странам, которые попали в подобную ситуацию с коронавирусом.



Вместе с тем, нардеп не сумел назвать конкретную дату, когда Украина получит от МВФ деньги на борьбу эпидемией Covid-19.



"Когда это будет точно - сказать не могу, но мы были на фракции, президент с уверенностью заявил, что деньги мы эти получим. Ведут сейчас переговоры по ним, и 99% возможность такая будет", - сказал политик.

https://antikor.com.ua/articles/366818- ... shevchenko

для переконливості ще СН забув добавити "зуб даю" для переконливості ще СН забув добавити "зуб даю"

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/