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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4661466246634664>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 347
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
23
26.51-27.0
16%
55
27.01-27.5
12%
41
27.51-28.0
12%
40
выше 28
45%
156
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 22:40

ЗВР уже 2.5 ярда прокакали, говорят. На интервенции ушло только 1.4. Пошел деребан? Чувствуется рука уманского, прямо как в 2008-2009.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 22:47

  hxbbgaf написав:ЗВР уже 2.5 ярда прокакали, говорят. На интервенции ушло только 1.4. Пошел деребан? Чувствуется рука уманского, прямо как в 2008-2009.


Ну , а представьте себе . если бы ничего не делали?
Импортеры не закупились ,товар не привезли и страждущая толпа людей -отдайте наши деньги.
Все правильно делают .
И Смолий Умка !
холява
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 22:50

  hxbbgaf написав:ЗВР уже 2.5 ярда прокакали, говорят. На интервенции ушло только 1.4. Пошел деребан? Чувствуется рука уманского, прямо как в 2008-2009.


Да там еще особо умные позастревали наверняка в гривневых депо в особо крупных размерах, как уже было не раз...
:mrgreen:
ctmcn
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  hxbbgaf написав:Капец. Теперь нами будет править авакян? Полицейское государство во всей красе.


Умничка!
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Согласен.
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Всем Спокойной ночи .
Всем выпить отвар мяты ,ромашки , и крепко заснуть .
Выбросьте весь "мусор" из головы !

Думайте о хорошем.
Все будет отлично.
Всем Здоровья.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:19

Международный валютный фонд выделит Украине 5 млрд долларов безвозмездной помощь на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас МВФ выделил деньги для борьбы с коронавирусом на такие страны, как мы. Речь идет о 60-ти млрд, и, насколько я знаю, 5 млрд безвозмездной помощи... должна сейчас получить (Украина - ред.). Речь идет о пяти млрд долларов, и это не ссуда, эти деньги возвращать не будет необходимо", - заявил Шевченко.

По его словам, МВФ оказывает подобную помощь всем странам, которые попали в подобную ситуацию с коронавирусом.

Вместе с тем, нардеп не сумел назвать конкретную дату, когда Украина получит от МВФ деньги на борьбу эпидемией Covid-19.

"Когда это будет точно - сказать не могу, но мы были на фракции, президент с уверенностью заявил, что деньги мы эти получим. Ведут сейчас переговоры по ним, и 99% возможность такая будет", - сказал политик.

https://antikor.com.ua/articles/366818- ... shevchenko
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Холява - Вы как были идеалист - так и остались.

Это прекрасно! Однако, боюсь. не современно.

Будете "Последний из могикан" - в хорошем смысле...

Все одно Вам Пасиба! :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:22

  холява написав:
  hxbbgaf написав:ЗВР уже 2.5 ярда прокакали, говорят. На интервенции ушло только 1.4. Пошел деребан? Чувствуется рука уманского, прямо как в 2008-2009.


Ну , а представьте себе . если бы ничего не делали?
Импортеры не закупились ,товар не привезли и страждущая толпа людей -отдайте наши деньги.
Все правильно делают .
И Смолий Умка !



по 24/$ импортерам дорого было, а сейчас налетели? думаю, что никакие это не импортеры.
верхи выводят деньги на свои же офшорки, "импортируя" консалтинговые услуги от островного председателя Фунта. видать в экономике надвигается катастрофа, потому так и спешат.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:25

  Shustoff написав:
Международный валютный фонд выделит Украине 5 млрд долларов безвозмездной помощь на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Евгений Шевченко в эфире телеканала "112 Украина".

"Сейчас МВФ выделил деньги для борьбы с коронавирусом на такие страны, как мы. Речь идет о 60-ти млрд, и, насколько я знаю, 5 млрд безвозмездной помощи... должна сейчас получить (Украина - ред.). Речь идет о пяти млрд долларов, и это не ссуда, эти деньги возвращать не будет необходимо", - заявил Шевченко.

По его словам, МВФ оказывает подобную помощь всем странам, которые попали в подобную ситуацию с коронавирусом.

Вместе с тем, нардеп не сумел назвать конкретную дату, когда Украина получит от МВФ деньги на борьбу эпидемией Covid-19.

"Когда это будет точно - сказать не могу, но мы были на фракции, президент с уверенностью заявил, что деньги мы эти получим. Ведут сейчас переговоры по ним, и 99% возможность такая будет", - сказал политик.

https://antikor.com.ua/articles/366818- ... shevchenko

для переконливості ще СН забув добавити "зуб даю"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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