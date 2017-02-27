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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4661466246634664

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 347
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
23
26.51-27.0
16%
55
27.01-27.5
12%
41
27.51-28.0
12%
40
выше 28
45%
156
Всього голосів : 347
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:37

  Moneta написав:

по 24/$ импортерам дорого было, а сейчас налетели? думаю, что никакие это не импортеры.
верхи выводят деньги на свои же офшорки, "импортируя" консалтинговые услуги от островного председателя Фунта. видать в экономике надвигается катастрофа, потому так и спешат.


Телефон не отключил , и лег спать ....но
Решил всех рассмешить .
Я например, цену опустил.(сильно)
Представьте рубль откупил 0.346.

В ноябре 0, 374 было счастьем.

Сидеть без оборотки -не умно.

В любом случае эта проблема уйдет и все снова ринутся зарабатывать.
Всем Спокойной ночи !

ТОЧНО.
холява
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:ТОЧНО.

Точно - никогда не бывает точно.
Омар Хайма (избранное).
дарий
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:Швидше всього по хатах нас закриють, ті хто мають заначки вирішать щось поміняти на перший час, тому готівка просяде під пропозицією. Ніхто не буде купувати нічого крім їди і туалетного паперу, готівка засохне. Мабуть в районі 27,5-28.


То э так...
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 01:21

Shustoff
"Когда это будет точно - сказать не могу, но мы были на фракции, президент с уверенностью заявил, что деньги мы эти получим. Ведут сейчас переговоры по ним, и 99% возможность такая будет", - сказал политик.

ВОЗМОЖНОСТЬ-БУДЕТ.......ДЕНЕГ-НЕ БУДЕТ.
потерпевший
 
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