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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 21 бер, 2020 23:37
Moneta написав:
по 24/$ импортерам дорого было, а сейчас налетели? думаю, что никакие это не импортеры.
верхи выводят деньги на свои же офшорки, "импортируя" консалтинговые услуги от островного председателя Фунта. видать в экономике надвигается катастрофа, потому так и спешат.
Телефон не отключил , и лег спать ....но
Решил всех рассмешить .
Я например, цену опустил.(сильно)
Представьте рубль откупил 0.346.
В ноябре 0, 374 было счастьем.
Сидеть без оборотки -не умно.
В любом случае эта проблема уйдет и все снова ринутся зарабатывать.
Всем Спокойной ночи !
ТОЧНО.
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Додано: Суб 21 бер, 2020 23:44
холява написав:
ТОЧНО.
Точно - никогда не бывает точно.
Омар Хайма (избранное).
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Додано: Нед 22 бер, 2020 00:20
orest написав:
Швидше всього по хатах нас закриють, ті хто мають заначки вирішать щось поміняти на перший час, тому готівка просяде під пропозицією. Ніхто не буде купувати нічого крім їди і туалетного паперу, готівка засохне. Мабуть в районі 27,5-28.
То э так...
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Додано: Нед 22 бер, 2020 01:21
Shustoff
"Когда это будет точно - сказать не могу, но мы были на фракции, президент с уверенностью заявил, что деньги мы эти получим. Ведут сейчас переговоры по ним, и 99% возможность такая будет", - сказал политик.
ВОЗМОЖНОСТЬ-БУДЕТ.......ДЕНЕГ-НЕ БУДЕТ.
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Чет 19 бер, 2020 20:06
ЛОБ
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