Додано: Нед 22 бер, 2020 14:04

antikkristall написав: значительно нарастили долю физического золота в ЗВР значительно нарастили долю физического золота в ЗВР

Вот как пропаганда всё перекручивает,золото добывается,но его можно засунуть только в опу,его выкупают за фубли с присков,которые кстати толком на валюту нельзя поменять и типа складывают золотишко в "резервы".А можно этим золотом платить по долгам под санкциями?НЕТ,ну разве что Китай может забрать за десятую часть стоимости,по братской дружбе.Ну а достижения науки это вообще прикольчик,один робот человек чего стоит,все реготали до у срачки,95-й квартал отдыхает.Стройки крутятся,но оказывается крестьяне щедро платят за это всё,мало того,что обычные сметы работ умножаются минимум на 10 от реальной стоимости работ,так недавно смотрел видео,как чел ехал с мацквы на море в Сочи,оказывается все дороги платные,он ехал ночью чтобы сэкономить,мол вот это добро,можно ехать даже в 2 раза дешевле по той дороге,которая всегда была бесплатной!Это ли не волшебные победы?Стоимость дороги 1 ярд фублей,выделили с бюджета на неё 10,а потом будут всегда брать плату с рабов за проезд,вот это красотища,могучая держава, а какая щедраяА теперь смотрим,обычно войны начинались со стороны раши когда цены на её экспорт зашкаливали,но возможно будет и агония,когда крестьянам реально жрать нечего будет,недавно обратились к бацьке,мол картоху не продавай,может понадобиться скоро,так вот,когда нечего жрать,то могут и войну организовать,госзаказ по утилизации лишних ртов и обеспечением всем необходимымА глянешь пропаганду,так все проколы в победы превращают,рабам нравиццццооо(((