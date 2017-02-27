antikkristall написав: значительно нарастили долю физического золота в ЗВР
Вот как пропаганда всё перекручивает,золото добывается,но его можно засунуть только в опу,его выкупают за фубли с присков,которые кстати толком на валюту нельзя поменять и типа складывают золотишко в "резервы". А можно этим золотом платить по долгам под санкциями? НЕТ,ну разве что Китай может забрать за десятую часть стоимости,по братской дружбе. Ну а достижения науки это вообще прикольчик,один робот человек чего стоит,все реготали до у срачки,95-й квартал отдыхает. Стройки крутятся,но оказывается крестьяне щедро платят за это всё,мало того,что обычные сметы работ умножаются минимум на 10 от реальной стоимости работ,так недавно смотрел видео,как чел ехал с мацквы на море в Сочи,оказывается все дороги платные,он ехал ночью чтобы сэкономить,мол вот это добро,можно ехать даже в 2 раза дешевле по той дороге,которая всегда была бесплатной! Это ли не волшебные победы? Стоимость дороги 1 ярд фублей,выделили с бюджета на неё 10,а потом будут всегда брать плату с рабов за проезд,вот это красотища,могучая держава, а какая щедрая
А теперь смотрим,обычно войны начинались со стороны раши когда цены на её экспорт зашкаливали,но возможно будет и агония,когда крестьянам реально жрать нечего будет,недавно обратились к бацьке,мол картоху не продавай,может понадобиться скоро,так вот,когда нечего жрать,то могут и войну организовать,госзаказ по утилизации лишних ртов и обеспечением всем необходимым А глянешь пропаганду,так все проколы в победы превращают,рабам нравиццццооо(((
Востаннє редагувалось somilitark в Нед 22 бер, 2020 14:12, всього редагувалось 2 разів.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Это вообще сказка,тут есть на форуме ник ЛОБ,так он в 2008-м на всю котлету взял этой радости по курсу 2 доллара за 1 фунт. Озолотился "лучше" чем на квартирах,которые он брал в валютную ипотеку в 2007-м
Он советовал еще две недели назад тариться золотом на ФСЕ
По теме рубля. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-сентябре 2019 года составило 133,3 миллиарда долларов.
Экспорт из РФ в январе-сентябре 2019 года составил 311,4 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократился на 4,8%.
Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,4% (в январе-сентябре 2018 года — 64,7%).
Таким образом, примерно 2/3 от их валютной выручки - это нефть/газ и производные. В деньгах потери РФ могут составить на таком же отрезке (311*063)/2 = 98 млрд. долларов. Профицит текущее снижение цен может свести к нулю.
Ожидаю, что рублю придется пережить еще одну волну снижения к доллару, на этот раз примерно на 20% выше предыдущего пика, т.е. до диапазона 95-100 рублей за доллар.
Это вообще сказка,тут есть на форуме ник ЛОБ,так он в 2008-м на всю котлету взял этой радости по курсу 2 доллара за 1 фунт. Озолотился "лучше" чем на квартирах,которые он брал в валютную ипотеку в 2007-м
Он советовал еще две недели назад тариться золотом на ФСЕ
Горбатого могила исправит.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.