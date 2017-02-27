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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 46704671467246734674>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 351
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
23
26.51-27.0
16%
56
27.01-27.5
12%
41
27.51-28.0
12%
41
выше 28
45%
158
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:04

  antikkristall написав: значительно нарастили долю физического золота в ЗВР



Вот как пропаганда всё перекручивает,золото добывается,но его можно засунуть только в опу,его выкупают за фубли с присков,которые кстати толком на валюту нельзя поменять и типа складывают золотишко в "резервы".
А можно этим золотом платить по долгам под санкциями?
НЕТ,ну разве что Китай может забрать за десятую часть стоимости,по братской дружбе.
Ну а достижения науки это вообще прикольчик,один робот человек чего стоит,все реготали до у срачки,95-й квартал отдыхает.
Стройки крутятся,но оказывается крестьяне щедро платят за это всё,мало того,что обычные сметы работ умножаются минимум на 10 от реальной стоимости работ,так недавно смотрел видео,как чел ехал с мацквы на море в Сочи,оказывается все дороги платные,он ехал ночью чтобы сэкономить,мол вот это добро,можно ехать даже в 2 раза дешевле по той дороге,которая всегда была бесплатной!
Это ли не волшебные победы?
Стоимость дороги 1 ярд фублей,выделили с бюджета на неё 10,а потом будут всегда брать плату с рабов за проезд,вот это красотища,могучая держава, а какая щедрая :mrgreen:

А теперь смотрим,обычно войны начинались со стороны раши когда цены на её экспорт зашкаливали,но возможно будет и агония,когда крестьянам реально жрать нечего будет,недавно обратились к бацьке,мол картоху не продавай,может понадобиться скоро,так вот,когда нечего жрать,то могут и войну организовать,госзаказ по утилизации лишних ртов и обеспечением всем необходимым :?
А глянешь пропаганду,так все проколы в победы превращают,рабам нравиццццооо(((
Востаннє редагувалось somilitark в Нед 22 бер, 2020 14:12, всього редагувалось 2 разів.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:07

  somilitark написав:

Опыт последних 12-ти лет говорит,что все кто не в долларе только теряют,можно словить рыбку на маленьком промежутке времени,но на более длинном отрезке только влёт.[/quote]

М...Л....Я....
...я что то неправильно прочитал ?
Столько внушений и проклятий .....

Столько постов .....
я не верю.
Сейчас посмотрим на море .

https://kirillovka.ua/kirillovka-web-cameras/fedotova/
холява
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:09

холява

Каких проклятий,вы не правильно поняли.
Да и надо признавать свои ошибки,надо взрослеть,правда Доктор?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:13

  somilitark написав:холява

Каких проклятий,вы не правильно поняли.
Да и надо признавать свои ошибки,надо взрослеть,правда Доктор?


Если честно , то я боялся вам отвечать .
холява
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:18

  somilitark написав:
  Kravec_5 написав:А фунт?

Это вообще сказка,тут есть на форуме ник ЛОБ,так он в 2008-м на всю котлету взял этой радости по курсу 2 доллара за 1 фунт.
Озолотился "лучше" чем на квартирах,которые он брал в валютную ипотеку в 2007-м :lol:

Он советовал еще две недели назад тариться золотом на ФСЕ :mrgreen:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

По теме рубля.
Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-сентябре 2019 года составило 133,3 миллиарда долларов.

Экспорт из РФ в январе-сентябре 2019 года составил 311,4 миллиарда долларов и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года сократился на 4,8%.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,4% (в январе-сентябре 2018 года — 64,7%).

Таким образом, примерно 2/3 от их валютной выручки - это нефть/газ и производные. В деньгах потери РФ могут составить на таком же отрезке (311*063)/2 = 98 млрд. долларов. Профицит текущее снижение цен может свести к нулю.

Ожидаю, что рублю придется пережить еще одну волну снижения к доллару, на этот раз примерно на 20% выше предыдущего пика, т.е. до диапазона 95-100 рублей за доллар.
"Кінець епохи бідності" - сказав Ананас
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

До речі, хтось писав, що в Німеччині якісь серйозні проблеми з Фольксвагеном. Можна більше інформації, бо саме хочу купляти їх акції
kmm3
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:19

  Сибарит написав:
  vovakwasov написав:Південне передмістя Києва - 27.50/28.00, потерся біля обмінки хвилин десять, за цей час не підійшло жодного клієнта!

Если бы я заметил, что у обменки кто-то трется, я бы тоже не рискнул подойти :)


а справляли враження, що Ви дорослий мужчина :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:23

  vladus17 написав:
  somilitark написав:
  Kravec_5 написав:А фунт?

Это вообще сказка,тут есть на форуме ник ЛОБ,так он в 2008-м на всю котлету взял этой радости по курсу 2 доллара за 1 фунт.
Озолотился "лучше" чем на квартирах,которые он брал в валютную ипотеку в 2007-м :lol:

Он советовал еще две недели назад тариться золотом на ФСЕ :mrgreen:

Горбатого могила исправит.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:28

Уважаемые, есть прогноз про режим ЧП?

всем пофиг уже полностью?

если введу 24 сила?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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