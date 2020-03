Додано: Нед 22 бер, 2020 15:11

budivelnik написав: antikkristall написав: budivelnik написав: Так Саудити роблять те саме що Ви і описали

Обіцяють в Європі продавати нафту нижче цін які дасть росія...

1 У світі станом на 2014 - Общее количество танкеров в мире на 1 февраля 2014 г. составляло 12 975 единиц . Самыми крупными судовладельцами до недавнего времени считались нефтяные гиганты «семь сестер», включая «Эксон», «Шелл», «Бритиш Петролеум», «Мобил» и др.

2 «Интертанко», в которую входят 274 компании и 280 ассоциированных членов из 43 стран с флотом в количестве 2000 танкеров грузоподъемностью 170 млн тонн . Тобто

170 млн тон=приблизно 1000 млн барелів = 80 денний видобуток Саудівської Аравії на експорт

Тобто

Танкерів-валом , просто є лаг по часу ,коли весь ланцюжок(фрахт-видобуток-покупець-підгонка під інший сорт нафти)-зєднається

Демура казав, що танкерний флот заповниться за 2,5 місяці, як тільки туди заскирдують жижу, вона далі полетить в ціні вниз, так як фізично не буде куда її дівати.

А нафтова свердловина, це не пляшка пива, не закоркуєш. Демура казав, що танкерний флот заповниться за 2,5 місяці, як тільки туди заскирдують жижу, вона далі полетить в ціні вниз, так як фізично не буде куда її дівати.А нафтова свердловина, це не пляшка пива, не закоркуєш.

