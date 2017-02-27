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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4671467246734674>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 351
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
23
26.51-27.0
16%
56
27.01-27.5
12%
41
27.51-28.0
12%
41
выше 28
45%
158
Всього голосів : 351
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:37

  varlo написав:


Надзвичайний стан задля дерибану це ще не найгірша версія, він ще може бути прикриттям для узаконення "громадянської війни на Донбасі без участі росії" в Мінську 25-го березня
Expert100500
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:39

может конвернутся из гривны в бакс? ну ее нах?

если нерезы начнут продавать с 30% доходностью в понедельник?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:44

  proftpd66 написав:может конвернутся из гривны в бакс? ну ее нах?

если нерезы начнут продавать с 30% доходностью в понедельник?

Есть такая хорошая пословица, Американци говорят Put your money where your mouth is.
Если вы считаете что так случиться, то делайте вашу ставку.
А то тут, мне кажется, 90% форумчан чисто побалаболить сюда заходят.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:57

  Expert100500 написав:
  varlo написав:


Надзвичайний стан задля дерибану це ще не найгірша версія, він ще може бути прикриттям для узаконення "громадянської війни на Донбасі без участі росії" в Мінську 25-го березня
ТКГ не будет встречаться в Минске 25 марта
Встречу могут организовать в режиме видео-конференции
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 15:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Курс 23-24 был аномалией, т.к. польская и прибалтийско-скандинавская продукция вытесняла украинскую на прилавках в супермаркетах. Были дешевле горошки-кукурузки всякие, макаронные изделия, дешевела красная рыба, консервы, сыры.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 15:09

  antikkristall написав:
  budivelnik написав:
  kmm3 написав:Все можливо. Але Росія не живе одним днем. Як би нам не було прикро, але це одна з держав, яка визначає світову політику. Іноді можна допустити втрати на деякий час, щоб виграти в довгостроковій перспективі.
Приклад з власного досвіду:
Якось на Закарпатті була небрендова заправка, яка вперто не хотіла підтримувати узгоджений великими мережами рівень цін. Товар вони тягнули звідкись з-за кордону, тому обмежити поставки їм не могли.
Так великі мережі в околиці цієї заправки кілька місяців продавали пальне нижче собівартості, поки вона не закрилась
Так Саудити роблять те саме що Ви і описали
Обіцяють в Європі продавати нафту нижче цін які дасть росія...
Я надіюсь в росії буде той самий кінець що і в небрендової заправки - проект росія-закриється,а на його місці виникне десяток на порядок менших державних утворень..
Кстати, саудиты уже начали пересматривать апрельские контракты на поставку нефти в Европу, причина банально проста - владельцы танкеров в связи резким ростом поставок по этому маршруту подняти цену на перевозку в 5-7 раз, а другого способа доставить свою нефть у саудитов нет...
Хлопці-не ведіться на вкиди від раша-тудей
1 У світі станом на 2014 -
Общее количество танкеров в мире на 1 февраля 2014 г. составляло 12 975 единиц. Самыми крупными судовладельцами до недавнего времени считались нефтяные гиганты «семь сестер», включая «Эксон», «Шелл», «Бритиш Петролеум», «Мобил» и др.

2
«Интертанко», в которую входят 274 компании и 280 ассоциированных членов из 43 стран с флотом в количестве 2000 танкеров грузоподъемностью 170 млн тонн.
Тобто
170 млн тон=приблизно 1000 млн барелів = 80 денний видобуток Саудівської Аравії на експорт
Тобто
Танкерів-валом , просто є лаг по часу ,коли весь ланцюжок(фрахт-видобуток-покупець-підгонка під інший сорт нафти)-зєднається
Але після того як зєднається - росії ловити буде нічого
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 15:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

оболонь окна

27.65-27.90
29.40-30.00

2 места "нет гривны" (где ниже/шире спрэд не спрашивал)
YFACaY64
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 15:11

  budivelnik написав:
  antikkristall написав:
  budivelnik написав:Так Саудити роблять те саме що Ви і описали
Обіцяють в Європі продавати нафту нижче цін які дасть росія...
Я надіюсь в росії буде той самий кінець що і в небрендової заправки - проект росія-закриється,а на його місці виникне десяток на порядок менших державних утворень..
Кстати, саудиты уже начали пересматривать апрельские контракты на поставку нефти в Европу, причина банально проста - владельцы танкеров в связи резким ростом поставок по этому маршруту подняти цену на перевозку в 5-7 раз, а другого способа доставить свою нефть у саудитов нет...
Хлопці-не ведіться на вкиди від раша-тудей
1 У світі станом на 2014 -
Общее количество танкеров в мире на 1 февраля 2014 г. составляло 12 975 единиц. Самыми крупными судовладельцами до недавнего времени считались нефтяные гиганты «семь сестер», включая «Эксон», «Шелл», «Бритиш Петролеум», «Мобил» и др.

2
«Интертанко», в которую входят 274 компании и 280 ассоциированных членов из 43 стран с флотом в количестве 2000 танкеров грузоподъемностью 170 млн тонн.
Тобто
170 млн тон=приблизно 1000 млн барелів = 80 денний видобуток Саудівської Аравії на експорт
Тобто
Танкерів-валом , просто є лаг по часу ,коли весь ланцюжок(фрахт-видобуток-покупець-підгонка під інший сорт нафти)-зєднається
Але після того як зєднається - росії ловити буде нічого

Демура казав, що танкерний флот заповниться за 2,5 місяці, як тільки туди заскирдують жижу, вона далі полетить в ціні вниз, так як фізично не буде куда її дівати.
А нафтова свердловина, це не пляшка пива, не закоркуєш.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 15:16

  proftpd66 написав:может конвернутся из гривны в бакс? ну ее нах?

если нерезы начнут продавать с 30% доходностью в понедельник?


Мне кажется сейчас совсем не вариант пытаться что-то прогнозировать и натягивать какой-то анализ на происходящее.
Пока есть норм курс и доступ к обменникам, стоит взять $ для успокоения и не дергаться.
+ к этому для текущей деятельности:
Я взял немного $ на интернет карту привата. Если не понадобится, забрать через депо.
И соответственно оставил несколько гривны на приватвкладе. Для продуктов и НП с интернет заказами если что-то понадобится.
Но это исключительно мой взгляд на происходящее
yarick26
 
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