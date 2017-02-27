juristkostya написав:бояться какой-то особой вспышки нам не приходится хотя-бы потому, что все аэропорты Украины вместе взятые проворачивают меньше, чем одна только Прага или Будапешт. На говоря о Милане ил
Бинго! если тестов не делать совсем, можно выйти на идеальную статистику)
juristkostya написав:бояться какой-то особой вспышки нам не приходится хотя-бы потому, что все аэропорты Украины вместе взятые проворачивают меньше, чем одна только Прага или Будапешт. На говоря о Милане ил
Бинго! если тестов не делать совсем, можно выйти на идеальную статистику)
Президент Володимир Зеленський обговорив із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою збільшення суми підтримки України з боку Фонду у зв'язку з поширенням коронавірусу.
Джерело: телефонна розмова Зеленського і Георгієвої, повідомляє пресслужба президента, Георгієва в Twitter
Пряма мова Зеленського: "Ми обговорили збільшення суми підтримки України з боку Фонду в час великих викликів для економіки, пов’язаних зі світовою пандемією.
Україна свідома, що сьогодні потрібно діяти активно та швидко, щоб мінімізувати негативний вплив пандемії та пов’язаних з нею обмежень на економіку й добробут громадян".
Деталі: Співрозмовники обговорили розширення програми співпраці України з МВФ для підтримки подальших реформ у нашій країні та подолання викликів, що стоять перед українською економікою у зв’язку з поширенням коронавірусу, а також кроки щодо імплементації цієї програми.
Сторони також домовилися координувати спільні дії щодо розширення програм підтримки України міжнародними партнерами, зокрема щодо збільшення їхнього обсягу.
Разом з тим, Георгієва написала у Twitter, що Фонд підтримує Україну в ситуації з поширенням коронавірусу.
Пряма мова Георгієвої: "Сьогодні мала дуже конструктивну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і висловила нашу підтримку Україні, оскільки країна стоїть перед величезними викликами, спричиненими COVID-19".
yarick26 написав:Не соглашусь. По Днепру по крайней мере паники особо не было эту неделю. А движняк идёт хороший. Продукты, маски, даже стройки крутятся. Одно с гривневым ресурсом туго. То что будет по соточке на хлебушек при карантине литься - никакой погоды не делает. А вот малейший толчок может спровоцировать лавину покрупнее. На мой взгляд: до вт боковичок и потом наверх. А вот с какой скоростью - вопрос
Какабычно - 50 на 50, и хтобыбмнешобы не говорил.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 22 бер, 2020 23:06, всього редагувалось 1 раз.
juristkostya написав:бояться какой-то особой вспышки нам не приходится хотя-бы потому, что все аэропорты Украины вместе взятые проворачивают меньше, чем одна только Прага или Будапешт. На говоря о Милане ил
Бинго! если тестов не делать совсем, можно выйти на идеальную статистику)
вы сейчас беседуете с голосами в своей голове? Почему спрашиваю: в моём посте о тестах нет ни слова.
Shustoff написав:Пряма мова Георгієвої: "Сьогодні мала дуже конструктивну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і висловила нашу підтримку Україні, оскільки країна стоїть перед величезними викликами, спричиненими COVID-19".
Могла бы просто написать "держитесь там" хорошего настроения, не болейте!
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
juristkostya написав:бояться какой-то особой вспышки нам не приходится хотя-бы потому, что все аэропорты Украины вместе взятые проворачивают меньше, чем одна только Прага или Будапешт. На говоря о Милане ил
Бинго! если тестов не делать совсем, можно выйти на идеальную статистику)
вы сейчас беседуете с голосами в своей голове? Почему спрашиваю: в моём посте о тестах нет ни слова.
Я Вам помогаю обосновать Вашу версию, идею подкидываю, а вы хамите. На... добраніч)
juristkostya написав:бояться какой-то особой вспышки нам не приходится хотя-бы потому, что все аэропорты Украины вместе взятые проворачивают меньше, чем одна только Прага или Будапешт. На говоря о Милане ил
Бинго! если тестов не делать совсем, можно выйти на идеальную статистику)
Зато мы можем более менее точно посчитать второй показатель статистики - смертность. Сравнить например с прошлым годом. Если нет очередей на кладбища, нет переполненных больниц - то можем предположить об остальной - численности заболевших. Я думаю можем исходить из того, что если человеку совсем плохо - он обратится за помощью, а не будет тихо погибать дома. Если эту информацию собрать в кучу можно оценить ситуацию с начала года. И тогда решать - паниковать или нет.
Shustoff написав:Пряма мова Георгієвої: "Сьогодні мала дуже конструктивну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і висловила нашу підтримку Україні, оскільки країна стоїть перед величезними викликами, спричиненими COVID-19".
Могла бы просто написать "держитесь там" хорошего настроения, не болейте!
Shustoff написав:Пряма мова Георгієвої: "Сьогодні мала дуже конструктивну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і висловила нашу підтримку Україні, оскільки країна стоїть перед величезними викликами, спричиненими COVID-19".
Могла бы просто написать "держитесь там" хорошего настроения, не болейте!