RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4682468346844685>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 353
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
23
26.51-27.0
16%
56
27.01-27.5
12%
41
27.51-28.0
12%
41
выше 28
45%
160
Всього голосів : 353
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 22:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  juristkostya написав:бояться какой-то особой вспышки нам не приходится хотя-бы потому, что все аэропорты Украины вместе взятые проворачивают меньше, чем одна только Прага или Будапешт. На говоря о Милане ил

Бинго! если тестов не делать совсем, можно выйти на идеальную статистику)
pirat-d
 
Повідомлень: 210
З нами з: 06.07.15
Подякував: 78 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 22:48

  pirat-d написав:
  juristkostya написав:бояться какой-то особой вспышки нам не приходится хотя-бы потому, что все аэропорты Украины вместе взятые проворачивают меньше, чем одна только Прага или Будапешт. На говоря о Милане ил

Бинго! если тестов не делать совсем, можно выйти на идеальную статистику)

:lol: согласен :lol:
promyshlennik
 
Повідомлень: 33
З нами з: 27.02.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 22:53

Президент Володимир Зеленський обговорив із директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою збільшення суми підтримки України з боку Фонду у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Джерело: телефонна розмова Зеленського і Георгієвої, повідомляє пресслужба президента, Георгієва в Twitter

Пряма мова Зеленського: "Ми обговорили збільшення суми підтримки України з боку Фонду в час великих викликів для економіки, пов’язаних зі світовою пандемією.

Україна свідома, що сьогодні потрібно діяти активно та швидко, щоб мінімізувати негативний вплив пандемії та пов’язаних з нею обмежень на економіку й добробут громадян".

Деталі: Співрозмовники обговорили розширення програми співпраці України з МВФ для підтримки подальших реформ у нашій країні та подолання викликів, що стоять перед українською економікою у зв’язку з поширенням коронавірусу, а також кроки щодо імплементації цієї програми.

Сторони також домовилися координувати спільні дії щодо розширення програм підтримки України міжнародними партнерами, зокрема щодо збільшення їхнього обсягу.

Разом з тим, Георгієва написала у Twitter, що Фонд підтримує Україну в ситуації з поширенням коронавірусу.

Пряма мова Георгієвої: "Сьогодні мала дуже конструктивну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і висловила нашу підтримку Україні, оскільки країна стоїть перед величезними викликами, спричиненими COVID-19".


https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/22/7244656/
Shustoff
 
Повідомлень: 200
З нами з: 01.11.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 22:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yarick26 написав:Не соглашусь. По Днепру по крайней мере паники особо не было эту неделю. А движняк идёт хороший. Продукты, маски, даже стройки крутятся. Одно с гривневым ресурсом туго.
То что будет по соточке на хлебушек при карантине литься - никакой погоды не делает.
А вот малейший толчок может спровоцировать лавину покрупнее.
На мой взгляд: до вт боковичок и потом наверх. А вот с какой скоростью - вопрос

Какабычно - 50 на 50, и хтобыбмнешобы не говорил.
Востаннє редагувалось дарий в Нед 22 бер, 2020 23:06, всього редагувалось 1 раз.
дарий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1757
З нами з: 21.01.17
Подякував: 1004 раз.
Подякували: 275 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:02

  pirat-d написав:
  juristkostya написав:бояться какой-то особой вспышки нам не приходится хотя-бы потому, что все аэропорты Украины вместе взятые проворачивают меньше, чем одна только Прага или Будапешт. На говоря о Милане ил

Бинго! если тестов не делать совсем, можно выйти на идеальную статистику)

вы сейчас беседуете с голосами в своей голове?
Почему спрашиваю: в моём посте о тестах нет ни слова.
juristkostya
 
Повідомлень: 2535
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:03

  Shustoff написав:Пряма мова Георгієвої: "Сьогодні мала дуже конструктивну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і висловила нашу підтримку Україні, оскільки країна стоїть перед величезними викликами, спричиненими COVID-19".


Могла бы просто написать "держитесь там" :mrgreen: хорошего настроения, не болейте!
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2347
З нами з: 26.06.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 799 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:21

  juristkostya написав:
  pirat-d написав:
  juristkostya написав:бояться какой-то особой вспышки нам не приходится хотя-бы потому, что все аэропорты Украины вместе взятые проворачивают меньше, чем одна только Прага или Будапешт. На говоря о Милане ил

Бинго! если тестов не делать совсем, можно выйти на идеальную статистику)

вы сейчас беседуете с голосами в своей голове?
Почему спрашиваю: в моём посте о тестах нет ни слова.

Я Вам помогаю обосновать Вашу версию, идею подкидываю, а вы хамите. На... добраніч)
pirat-d
 
Повідомлень: 210
З нами з: 06.07.15
Подякував: 78 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:29

  pirat-d написав:
  juristkostya написав:бояться какой-то особой вспышки нам не приходится хотя-бы потому, что все аэропорты Украины вместе взятые проворачивают меньше, чем одна только Прага или Будапешт. На говоря о Милане ил

Бинго! если тестов не делать совсем, можно выйти на идеальную статистику)

Зато мы можем более менее точно посчитать второй показатель статистики - смертность. Сравнить например с прошлым годом. Если нет очередей на кладбища, нет переполненных больниц - то можем предположить об остальной - численности заболевших. Я думаю можем исходить из того, что если человеку совсем плохо - он обратится за помощью, а не будет тихо погибать дома.
Если эту информацию собрать в кучу можно оценить ситуацию с начала года.
И тогда решать - паниковать или нет.
aklex
 
Повідомлень: 120
З нами з: 07.02.10
Подякував: 13 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:34

  Moneta написав:
  Shustoff написав:Пряма мова Георгієвої: "Сьогодні мала дуже конструктивну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і висловила нашу підтримку Україні, оскільки країна стоїть перед величезними викликами, спричиненими COVID-19".


Могла бы просто написать "держитесь там" :mrgreen: хорошего настроения, не болейте!

И привет бене.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21518
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1461 раз.
Подякували: 2189 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:42

  hxbbgaf написав:
  Moneta написав:
  Shustoff написав:Пряма мова Георгієвої: "Сьогодні мала дуже конструктивну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і висловила нашу підтримку Україні, оскільки країна стоїть перед величезними викликами, спричиненими COVID-19".
Могла бы просто написать "держитесь там" :mrgreen: хорошего настроения, не болейте!
И привет бене.
Мы спасены!!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 2103
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4682468346844685>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1724, 1725, 1726
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17254 2168975
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2020 23:29
Кучинелли
Валютный рынок в мире 1 ... 684, 685, 686
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6856 1529363
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2020 18:01
Zebra
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 37, 38, 39
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
380 74333
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 бер, 2020 20:40
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (15797)
23.03.2020 00:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.