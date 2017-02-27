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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4682468346844685

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 353
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
23
26.51-27.0
16%
56
27.01-27.5
12%
41
27.51-28.0
12%
41
выше 28
45%
160
Всього голосів : 353
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:27

А чего никто не пишет что Штаты собираются куекнуть 4 трулика долларов? :shock:
Открывающиеся рынки покатились вниз, начало недели начинается с красного, как бы им и не закончилась.
komp
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yarick26 написав:Я взял немного $ на интернет карту привата. Если не понадобится, забрать через депо.
Зачем так себе усложнять жизнь? в обменке дешевле и сразу наличие.
После того как Пивень меня прокинул на прошлой неделе, я только на выход с банков, играться с ними - себе дороже.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:48

  komp написав:А чего никто не пишет что Штаты собираются куекнуть 4 трулика долларов? :shock:
Открывающиеся рынки покатились вниз, начало недели начинается с красного, как бы им и не закончилась.

Таки гиперок грядет.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 01:03

  hxbbgaf написав:
  komp написав:А чего никто не пишет что Штаты собираются куекнуть 4 трулика долларов? :shock:
Открывающиеся рынки покатились вниз, начало недели начинается с красного, как бы им и не закончилась.

Таки гиперок грядет.

Будет только не в штатах а в Украине и др
Слышал о экспорте инфляции?
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 01:17

Австралія відкрилася дампом 8,5%? По Азії і далі питання риторичне? :roll:
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якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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