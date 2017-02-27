А чего никто не пишет что Штаты собираются куекнуть 4 трулика долларов?
Открывающиеся рынки покатились вниз, начало недели начинается с красного, как бы им и не закончилась.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 бер, 2020 00:27
А чего никто не пишет что Штаты собираются куекнуть 4 трулика долларов?
Открывающиеся рынки покатились вниз, начало недели начинается с красного, как бы им и не закончилась.
Додано: Пон 23 бер, 2020 00:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зачем так себе усложнять жизнь? в обменке дешевле и сразу наличие.
После того как Пивень меня прокинул на прошлой неделе, я только на выход с банков, играться с ними - себе дороже.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Пон 23 бер, 2020 00:48
Додано: Пон 23 бер, 2020 01:03
Будет только не в штатах а в Украине и др
Слышал о экспорте инфляции?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 23 бер, 2020 01:17
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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