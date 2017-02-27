Могла бы просто написать "держитесь там" хорошего настроения, не болейте!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 бер, 2020 23:03
Могла бы просто написать "держитесь там" хорошего настроения, не болейте!
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Додано: Пон 23 бер, 2020 00:27
А чего никто не пишет что Штаты собираются куекнуть 4 трулика долларов?
Открывающиеся рынки покатились вниз, начало недели начинается с красного, как бы им и не закончилась.
Додано: Пон 23 бер, 2020 00:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Зачем так себе усложнять жизнь? в обменке дешевле и сразу наличие.
После того как Пивень меня прокинул на прошлой неделе, я только на выход с банков, играться с ними - себе дороже.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Пон 23 бер, 2020 01:17
Австралія відкрилася дампом 8,5%? По Азії і далі питання риторичне?
+на нафті зараз ведмеді хуліганять, якщо брент на 22-23 не зупиниться, тоді розмови ПА15 актуальні ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Пон 23 бер, 2020 01:32
Re: Валютный рынок в контексте ДС
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 23 бер, 2020 01:47
American futures-4% -5%
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Пон 23 бер, 2020 06:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
....думаю гонтарева не плохой был учитель для рожковой и рядом
Проанализировав ситуацию с декабря в Китае.....,обвалили депо ставки, доллЯр загнали в ноль.....,скупили излишки валюты, пополнили банки дешёвой гривной на депозиты, а в марте уже сыграли основной аккорд, и кто тут доХтор ??
Додано: Пон 23 бер, 2020 06:49
Это уже не экономически, не вирусологически, а политически.
Все просто.
Демократы в понедельник отказались в конгрессе голосовать за республиканский пакет экономических мер и разработали свой собственный. Сторгуются и все уладится. Просто лавры должны доставаться обеим партиям.
Додано: Пон 23 бер, 2020 07:50
Аваков предлагает увеличить дефицит госбюджета как минимум на 200 млрд!!!
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 23 бер, 2020 07:56
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А вообще, я сейчас, наверное, выскажу очень непопулярную у нас мысль, но все же: в такой период нужно поддержать местный бизнес, особенно малый. Многие этот карантин не переживут. Потому каждый ваш заказ доставки товара, или обеда из местного ресторанчика, собственной службой, или Глово/Убером, сейчас важен, даст им возможность пережить этот кризис, а людям не потерять работу. Причём больше всего в поддержке нуждаются не крупные сети, а небольшие заведения.
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