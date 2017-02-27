RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 468146824683468446854686>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 354
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
6%
23
26.51-27.0
16%
57
27.01-27.5
12%
41
27.51-28.0
12%
41
выше 28
45%
160
Всього голосів : 354
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:03

  Shustoff написав:Пряма мова Георгієвої: "Сьогодні мала дуже конструктивну розмову з президентом України Володимиром Зеленським і висловила нашу підтримку Україні, оскільки країна стоїть перед величезними викликами, спричиненими COVID-19".


Могла бы просто написать "держитесь там" :mrgreen: хорошего настроения, не болейте!
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2347
З нами з: 26.06.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 800 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:27

А чего никто не пишет что Штаты собираются куекнуть 4 трулика долларов? :shock:
Открывающиеся рынки покатились вниз, начало недели начинается с красного, как бы им и не закончилась.
komp
1
 
Повідомлень: 8161
З нами з: 08.11.07
Подякував: 2204 раз.
Подякували: 3235 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 00:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yarick26 написав:Я взял немного $ на интернет карту привата. Если не понадобится, забрать через депо.
Зачем так себе усложнять жизнь? в обменке дешевле и сразу наличие.
После того как Пивень меня прокинул на прошлой неделе, я только на выход с банков, играться с ними - себе дороже.
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1470
З нами з: 24.10.08
Подякував: 40 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 01:17

Австралія відкрилася дампом 8,5%? По Азії і далі питання риторичне? :roll:
Зображення

+на нафті зараз ведмеді хуліганять, якщо брент на 22-23 не зупиниться, тоді розмови ПА15 актуальні ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 764
З нами з: 11.06.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 01:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ukrainian написав:Будет только не в штатах


https://brrr.money/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8006
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 01:47

  TylerTruman_ написав:Австралія відкрилася дампом 8,5%? По Азії і далі питання риторичне? :roll:
Зображення

+на нафті зараз ведмеді хуліганять, якщо брент на 22-23 не зупиниться, тоді розмови ПА15 актуальні ...

American futures-4% -5%
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8580
З нами з: 18.06.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 06:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

....думаю гонтарева не плохой был учитель для рожковой и рядом
Проанализировав ситуацию с декабря в Китае.....,обвалили депо ставки, доллЯр загнали в ноль.....,скупили излишки валюты, пополнили банки дешёвой гривной на депозиты, а в марте уже сыграли основной аккорд, и кто тут доХтор ??
abc111
 
Повідомлень: 2442
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 06:49

  Ukrainian написав:American futures-4% -5%


Это уже не экономически, не вирусологически, а политически.
Все просто.
Демократы в понедельник отказались в конгрессе голосовать за республиканский пакет экономических мер и разработали свой собственный. Сторгуются и все уладится. Просто лавры должны доставаться обеим партиям. 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7936
З нами з: 14.11.11
Подякував: 337 раз.
Подякували: 3922 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 07:50

Аваков предлагает увеличить дефицит госбюджета как минимум на 200 млрд!!! :shock:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3518
З нами з: 07.06.12
Подякував: 785 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 07:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А вообще, я сейчас, наверное, выскажу очень непопулярную у нас мысль, но все же: в такой период нужно поддержать местный бизнес, особенно малый. Многие этот карантин не переживут. Потому каждый ваш заказ доставки товара, или обеда из местного ресторанчика, собственной службой, или Глово/Убером, сейчас важен, даст им возможность пережить этот кризис, а людям не потерять работу. Причём больше всего в поддержке нуждаются не крупные сети, а небольшие заведения.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26604
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1143 раз.
Подякували: 6322 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 468146824683468446854686>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: asti, Banazîr, fin, superbmw2011, swodnix і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 684, 685, 686
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6857 1529725
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2020 02:00
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1724, 1725, 1726
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17254 2169373
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2020 23:29
Кучинелли
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 37, 38, 39
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
380 74482
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 бер, 2020 20:40
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (18222)
23.03.2020 09:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.