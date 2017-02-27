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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 46824683468446854686>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 354
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
6%
23
26.51-27.0
16%
57
27.01-27.5
12%
41
27.51-28.0
12%
41
выше 28
45%
160
Всього голосів : 354
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:07

Правительство США готовится к 18-месячной пандемии и дефициту товаров?

http://www.profinance.ru/news/2020/03/1 ... varov.html
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:09

Сколько мы в этом году должны отдать мвфу? 5 млрд? Надо шантажировать их. Или даете нам новые 5 млрд или наш долг мы вам прощаем, до лучших времен!
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:16

  Alex2006 написав:
  KOKS написав:сливчик пошел, 27.7 уде на мб

Черт, не успел( Ладно, тогда оставлю пока еще запасы на случай отскока :)
Это НБУ наливает или олигархи решили, что уже достаточно загнали и можно заводить понемногу выручку?

Начинайте продавать по 300 долларов. Главное - избавьтесь побыстрее от этих "дешевеющих" зеленых бумажек, а нас - от необходимости читать ваши откровения.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:18

  Faceless написав:Потому каждый ваш заказ доставки товара, или обеда из местного ресторанчика, собственной службой, или Глово/Убером, сейчас важен, даст им возможность пережить этот кризис, а людям не потерять работу

Товары с доставкой, особенно еды, сейчас наоборот разбогатеют. Это их звёздное время
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:21

  Искатель написав:Начинайте продавать по 300 долларов. Главное - избавьтесь побыстрее от этих "дешевеющих" зеленых бумажек, а нас - от необходимости читать ваши откровения.

Заробитчане проедят завезённую с собой валюту, обеспечив относительную стабильность какое-то время. А где дальше будем доллары брать?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:24

  safonovstanislav написав:
  Искатель написав:Начинайте продавать по 300 долларов. Главное - избавьтесь побыстрее от этих "дешевеющих" зеленых бумажек, а нас - от необходимости читать ваши откровения.

Заробитчане проедят завезённую с собой валюту, обеспечив относительную стабильность какое-то время. А где дальше будем доллары брать?
Там где всегда.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:27

  fin написав:Там где всегда.

Так там где всегда тогда станет в 2 раза дороже
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я рассылал эту шутку всем друзьям: "Я не хочу никого пугать, но короновирус скоро распространится необратимо!
Основной путь заражения - посредством денежных банкнот.
Соберите все свои купюры в одноразовых перчатках и положите их в герметично запечатанный пакет за дверью. Напишите мне адрес.
Завтра утром я приеду за пакетами.
Я сделаю это ради вас и общественного здравоохранения.
Не надо меня благодарить! )))"
Но видно она дошла и до сотрудников НБУ и они решили воплотить ее в жизнь 10 пункт: "Как вы уже знаете, наличные потенциально могут быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий,социальных выплат, субсидий и других денежных выплат - подвергает вас опасности. Поэтому национальный банк обращается к Кабинету Министров и органам местного самоуправления о переводе всех организаций, предприятий, физических лиц - на совершение этих платежей исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытием для них банковских карт." https://m.facebook.com/NationalBankOfUk ... 6187349538
Я так понимаю они хотят полностью уничтожить рыночный курс, и принимать наличную валюту только в банках и при этом выдавать гривну только на карту.
А какой интересно следующий шаг для нашего здравоохранения - изъятие наличных денег в случае обнаружения, как потенциальный источник заражения? (Положениями уже предусмотрено, что досмотр на улице уже можно проводить).
Или все таки ограничатся рисованием нужного курса, перекрыв выход наличной гривны на наличный валютный рынок?
Востаннє редагувалось denstuch в Пон 23 бер, 2020 08:55, всього редагувалось 3 разів.
denstuch
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:39

  safonovstanislav написав:
  fin написав:Там где всегда.

Так там где всегда тогда станет в 2 раза дороже
Не обязательно.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:43

  Faceless написав:А вообще, я сейчас, наверное, выскажу очень непопулярную у нас мысль, но все же: в такой период нужно поддержать местный бизнес, особенно малый. Многие этот карантин не переживут. Потому каждый ваш заказ доставки товара, или обеда из местного ресторанчика, собственной службой, или Глово/Убером, сейчас важен, даст им возможность пережить этот кризис, а людям не потерять работу. Причём больше всего в поддержке нуждаются не крупные сети, а небольшие заведения.

Мелкие кафе и ресторанчики восстанавливаются так же быстро, как и закрываются. Небольшие продуктовые магазины и так выживут, если не прекратят завоз товара. В сетевые маркеты все чаще пускают ограниченное количество людей. Осталось только поддержать доставку? Та ну на, надо из дома хоть ненадолго выходить. При жестком карантине выход в магазин - одна из допустимых причин. А Вы предлагаете просто так отдать её на откуп развозчикам.
antey1969
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