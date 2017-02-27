Додано: Пон 23 бер, 2020 08:33

Я рассылал эту шутку всем друзьям: "Я не хочу никого пугать, но короновирус скоро распространится необратимо!Основной путь заражения - посредством денежных банкнот.Соберите все свои купюры в одноразовых перчатках и положите их в герметично запечатанный пакет за дверью. Напишите мне адрес.Завтра утром я приеду за пакетами.Я сделаю это ради вас и общественного здравоохранения.Не надо меня благодарить! )))"Но видно она дошла и до сотрудников НБУ и они решили воплотить ее в жизнь 10 пункт: "Как вы уже знаете, наличные потенциально могут быть носителем вируса, а путешествия для получения заработных плат, пенсий,социальных выплат, субсидий и других денежных выплат - подвергает вас опасности. Поэтому национальный банк обращается к Кабинету Министров и органам местного самоуправления о переводе всех организаций, предприятий, физических лиц - на совершение этих платежей исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытием для них банковских карт."Я так понимаю они хотят полностью уничтожить рыночный курс, и принимать наличную валюту только в банках и при этом выдавать гривну только на карту.А какой интересно следующий шаг для нашего здравоохранения - изъятие наличных денег в случае обнаружения, как потенциальный источник заражения? (Положениями уже предусмотрено, что досмотр на улице уже можно проводить).Или все таки ограничатся рисованием нужного курса, перекрыв выход наличной гривны на наличный валютный рынок?