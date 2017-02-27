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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4683468446854686>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 354
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
6%
23
26.51-27.0
16%
57
27.01-27.5
12%
41
27.51-28.0
12%
41
выше 28
45%
160
Всього голосів : 354
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:47

А межбанк я бы временно на 2 месяца закрыл, оставив на это время курс такой как сейчас.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:51

Цены на нефть рухнули после отказа Сената утвердить пакет помощи экономике США

Рынок нефти начал неделю новым обвалом котировок вслед за фондовыми индексами в Азии и фьючерсами на акции США.
После того, как американский Сенат не смог набрать 60 голосов «за» план поддержки экономики, предложенный администрацией Дональда Трампа, фьючерсы на сорт Brent обвалились на 8% до 24,69 доллара за баррель, затормозив на расстоянии 18 центов от нового минимума за 17 лет.
Контракты на WTI в Нью-Йорке падали до отметки 20,84 доллара за бочку, теряя в моменте больше 9%, прежде чем отскочили до 22,2 доллара на 03.14 мск.
Фьючерс на индекс S&P падал на 5% - максимальный разрешенный лимит, до отметки 2174 пункта, что дважды приводило к почти полной «заморозке» торгов - с 1.00 до 02.35 мск, а затем в 03.17 мск.
На биржах Азии кровь полилась рекой с первых же минут: южнокорейский KOSPI провалился на 6,72%, австралийский S&P/ASX 200 - на 6,8%, переписав минимум за 2012 года.
План поддержки экономики на 2 трлн долларов, который включает налоговые льготы, кредиты малому бизнесу, финансирование больниц и прямые выплаты гражданам на сумму около 3 тысячи долларов на семью из четырех человек, не получил одобрения Сената, где голоса разделились поровну - 47 «за» и столько же «против» (при необходимых 60).
Белый дом по-прежнему надеется, что переговоры все еще могут привести к успешному прохождению поправок в понедельник вечером. Тем временем банки Уолл-стрит публикуют все более апокалиптические прогнозы по мере того, как число заболевших коронавирусом в США продолжает расти по экспоненте.
С начала недели число выявленных случаев выросло в 8 раз, за выходные - вдвое. Из 32 тысяч поставленных диагнозов почти половина приходится на Нью-Йорк, который с вечера воскресенья ушел на карантин.
По оценке Morgan Stanley, во втором квартале ВВП США рухнет на рекордные в истории 30%. Уже на этой неделе статистика Минтруда США покажет 3 миллиона новых обращений за пособиями по безработице, прогнозирует Bank of America.
Еще более катастрофическую картину видит президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, который допускает 30-процентную безработицу и 50-процентный спад ВВП в апреле-июне.

https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyye-tovary/ceny-na-neft-rukhnuli-posle-otkaza-senata-utverdit-paket-pomoshchi-ekonomike-ssha-1029020828
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:51

Валютний ринок у контексті НС.
Чи працюють обмінні пункти у ваших містах?
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

tobias написав:Чи працюють обмінні пункти у ваших містах?

У нас в провінції 1 працюючий на 5-6 карантинних))
Чекаємо на рекомендовані НБУ зміни до постанови 211 і відкриття небанківських фінустанов.
Востаннє редагувалось stryzhko в Пон 23 бер, 2020 09:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:07

  fin написав:А межбанк я бы временно на 2 месяца закрыл, оставив на это время курс такой как сейчас.

А какой толк с курса, если не купить и не продать валюту? Газета <Известия＞ тоже печатала курс доллара к рублю в СССР
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:13

  stryzhko написав:
tobias написав:Чи працюють обмінні пункти у ваших містах?

У нас в провінції 1 працюючий на 5-6 карантинних))

Європошта у вас працює? Якщо так, то вже 2 ))
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Покупать доллары или ждать?
superbmw2011
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Patrick написав:Європошта у вас працює? Якщо так, то вже 2 ))

Я не в загальній кількості, а в співвідношенні працюючих до закритих.
По місту з десяток можливо й залишилося. А якщо порахувати хлопців з барсетками, то значно більше))
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:22

  superbmw2011 написав:Покупать доллары или ждать?

Подбросте монетку, орел-решка.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 09:28

  tobias написав:Валютний ринок у контексті НС.
Чи працюють обмінні пункти у ваших містах?
У нас половина не работает, но валютчики ездят на машине и по звонку привозят доллары практически с доставкой под подъезд. Вчера таким образом спалил последнюю свободную гривну по 27,85 Кропивницкий//)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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