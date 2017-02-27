Рынок нефти начал неделю новым обвалом котировок вслед за фондовыми индексами в Азии и фьючерсами на акции США.

После того, как американский Сенат не смог набрать 60 голосов «за» план поддержки экономики, предложенный администрацией Дональда Трампа, фьючерсы на сорт Brent обвалились на 8% до 24,69 доллара за баррель, затормозив на расстоянии 18 центов от нового минимума за 17 лет.

Контракты на WTI в Нью-Йорке падали до отметки 20,84 доллара за бочку, теряя в моменте больше 9%, прежде чем отскочили до 22,2 доллара на 03.14 мск.

Фьючерс на индекс S&P падал на 5% - максимальный разрешенный лимит, до отметки 2174 пункта, что дважды приводило к почти полной «заморозке» торгов - с 1.00 до 02.35 мск, а затем в 03.17 мск.

На биржах Азии кровь полилась рекой с первых же минут: южнокорейский KOSPI провалился на 6,72%, австралийский S&P/ASX 200 - на 6,8%, переписав минимум за 2012 года.

План поддержки экономики на 2 трлн долларов, который включает налоговые льготы, кредиты малому бизнесу, финансирование больниц и прямые выплаты гражданам на сумму около 3 тысячи долларов на семью из четырех человек, не получил одобрения Сената, где голоса разделились поровну - 47 «за» и столько же «против» (при необходимых 60).

Белый дом по-прежнему надеется, что переговоры все еще могут привести к успешному прохождению поправок в понедельник вечером. Тем временем банки Уолл-стрит публикуют все более апокалиптические прогнозы по мере того, как число заболевших коронавирусом в США продолжает расти по экспоненте.

С начала недели число выявленных случаев выросло в 8 раз, за выходные - вдвое. Из 32 тысяч поставленных диагнозов почти половина приходится на Нью-Йорк, который с вечера воскресенья ушел на карантин.

По оценке Morgan Stanley, во втором квартале ВВП США рухнет на рекордные в истории 30%. Уже на этой неделе статистика Минтруда США покажет 3 миллиона новых обращений за пособиями по безработице, прогнозирует Bank of America.

Еще более катастрофическую картину видит президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, который допускает 30-процентную безработицу и 50-процентный спад ВВП в апреле-июне.