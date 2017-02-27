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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 470447054706470747084709>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 359
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
16%
57
27.01-27.5
11%
41
27.51-28.0
11%
41
выше 28
46%
164
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:33

Круте піке на МБ :lol:
27,55
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:33

Что затихли, все в кедах?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:34

  сірий написав:Круте піке на МБ :lol:
27,55

Зест найс! Где вы смотрите?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:35

  vladus17 написав:Что затихли, все в кедах?

Нет, никто в шутку НБУ не поверил :D
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:36

  vladus17 написав:Что затихли, все в кедах?


Всі в шоці :lol:
Слава Україні! /читаю усіх/
Pupsik
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

кто брал по дешевке за 28,2 уже рвет волосы на пятках? )
unicdima
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:37

  antey1969 написав:
  vladus17 написав:Что затихли, все в кедах?

Нет, никто в шутку НБУ не поверил :D

Які жарти, форум серйозний)
twin
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:37

Цікаво,.
Скільки Сьогодні матуся продала та відкупиться
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:40

  Pupsik написав:А на міняйлі продаванів більше покупанів :)

Всё гениальное просто,остановить почти всю торговлю и смотришь крестьяне понесли доллары в обменки,ведь надо жить за что-то.
А ещё граждане скоро придут в банки и попросят:отдайте мне мои деньги,банки что скажут?
Самолёты скоро прилетят? У нас тут вирус,приходите через пару лет?

А главный вопрос где будет брать государство 100 ярдов гривен за 2 месяца?
Ведь провал в доходах будет не меньше за март и апрель,а тут ещё с пенсами решили позаигрывать(((
Аваков вообще красавец,говорит по долгам не платить,всем напечатать бумаги и раздать,будет рай,точно такой же как в 1993-м.
Просто всё подорожало в 100 раз,т.е. курс может быть 2800 на конец года,притом надо учесть,что тогда не было интернета,было ещё вдоволь поголовья КРС,нельзя было выехать на зароботки и большинство работа даже не за еду,за крошки со стола, да и валюту толком тоже не было где взять,из банков было пару калек,которые только кварплату принимали.

А пока можно только порадоваться за красавчиков у власти,я лично жду вишенку на торте,это скорейший возврат привата "бенефициару" и 25-го подписание капитуляции, и начало дорожной карты по входу в л\днр,красотища будет,неописуемая///
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 23 бер, 2020 15:49, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:42

  vladus17 написав:
  сірий написав:Круте піке на МБ :lol:
27,55

Зест найс! Где вы смотрите?

Пятничный график не обновил//
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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