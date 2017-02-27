Круте піке на МБ
27,55
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:35
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:36
Слава Україні! /читаю усіх/
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:37
Re: Валютный рынок в контексте ДС
кто брал по дешевке за 28,2 уже рвет волосы на пятках? )
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:37
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:40
Всё гениальное просто,остановить почти всю торговлю и смотришь крестьяне понесли доллары в обменки,ведь надо жить за что-то.
А ещё граждане скоро придут в банки и попросят:отдайте мне мои деньги,банки что скажут?
Самолёты скоро прилетят? У нас тут вирус,приходите через пару лет?
А главный вопрос где будет брать государство 100 ярдов гривен за 2 месяца?
Ведь провал в доходах будет не меньше за март и апрель,а тут ещё с пенсами решили позаигрывать(((
Аваков вообще красавец,говорит по долгам не платить,всем напечатать бумаги и раздать,будет рай,точно такой же как в 1993-м.
Просто всё подорожало в 100 раз,т.е. курс может быть 2800 на конец года,притом надо учесть,что тогда не было интернета,было ещё вдоволь поголовья КРС,нельзя было выехать на зароботки и большинство работа даже не за еду,за крошки со стола, да и валюту толком тоже не было где взять,из банков было пару калек,которые только кварплату принимали.
А пока можно только порадоваться за красавчиков у власти,я лично жду вишенку на торте,это скорейший возврат привата "бенефициару" и 25-го подписание капитуляции, и начало дорожной карты по входу в л\днр,красотища будет,неописуемая///
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 23 бер, 2020 15:49, всього редагувалось 1 раз.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:42
Пятничный график не обновил//
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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