Додано: Пон 23 бер, 2020 15:40

Pupsik написав: А на міняйлі продаванів більше покупанів А на міняйлі продаванів більше покупанів

Всё гениальное просто,остановить почти всю торговлю и смотришь крестьяне понесли доллары в обменки,ведь надо жить за что-то.А ещё граждане скоро придут в банки и попросят:отдайте мне мои деньги,банки что скажут?Самолёты скоро прилетят? У нас тут вирус,приходите через пару лет?А главный вопрос где будет брать государство 100 ярдов гривен за 2 месяца?Ведь провал в доходах будет не меньше за март и апрель,а тут ещё с пенсами решили позаигрывать(((Аваков вообще красавец,говорит по долгам не платить,всем напечатать бумаги и раздать,будет рай,точно такой же как в 1993-м.Просто всё подорожало в 100 раз,т.е. курс может быть 2800 на конец года,притом надо учесть,что тогда не было интернета,было ещё вдоволь поголовья КРС,нельзя было выехать на зароботки и большинство работа даже не за еду,за крошки со стола, да и валюту толком тоже не было где взять,из банков было пару калек,которые только кварплату принимали.А пока можно только порадоваться за красавчиков у власти,я лично жду вишенку на торте,это скорейший возврат привата "бенефициару" и 25-го подписание капитуляции, и начало дорожной карты по входу в л\днр,красотища будет,неописуемая///