Додано: Пон 23 бер, 2020 15:55

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю

Починає діяти з................23.03.2020.............24.03.2020

дата розрахунку...............20.03.2020.............23.03.2020

Євро.................................29,6359..................30,2463

Долар США........................27,7386...................28,1126

После полудня гривна отыграла 2 копейки.

Открылись на 25 копеек выше закрытия пятницы с совершенно невообразимым спредом около 40 копеек. Вскоре, биды подтянулись вверх, сведя спред к вменяемым 5-6 копейкам. После этого еще немного подросли. К 11-30 рост составил 40 копеек, после чего остановились. По графику создается впечатление, что рынок пустой, какие-то сделки начались после 11-30.

С 12 до 13 приподнялись на 4 копейки, на копейку откатились и ушли на обед. После обеда концепция поменялась и началось устойчивое (если сегодня хоть что-то можно назвать устойчивым) снижение. К 15-30 упали на 26 копеек.

Официальный курс встретили котировками 27.8700 - 27.9300. За день выросли на 17 копеек относительно открытия и на 42 копейки относительно закрытия пятницы.

Послеобеденная динамика усиливает подозрение в том, что рынок сегодня очень тонкий. Кажется, это Рыжик резвится с утра до вечера.

После фиксации официального курса снижение продолжается.



Этот день в истории:

2019 - 26.9609 (-29) +115

2018 - 26.2655 (+1) +185



2017 - 27.0577 (+14)

2016 - 26.0151 (-9)