что происходит, на 10 коп. упали?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:46
что происходит, на 10 коп. упали?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:49
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:49
На своєму рахунку IBAN
Якщо не відрізняєте картку("ключ до рахунку") і сам рахунок то хто я такий щоб Вас вчити?
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:49
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:51
Зест найс! Где вы смотрите?[/quote]
На investing.com Таки да там 27,55. Может там и не один в один с межбанком, но очень рядом
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:51
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:54
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:55
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................23.03.2020.............24.03.2020
дата розрахунку...............20.03.2020.............23.03.2020
Євро.................................29,6359..................30,2463
Долар США........................27,7386...................28,1126
После полудня гривна отыграла 2 копейки.
Открылись на 25 копеек выше закрытия пятницы с совершенно невообразимым спредом около 40 копеек. Вскоре, биды подтянулись вверх, сведя спред к вменяемым 5-6 копейкам. После этого еще немного подросли. К 11-30 рост составил 40 копеек, после чего остановились. По графику создается впечатление, что рынок пустой, какие-то сделки начались после 11-30.
С 12 до 13 приподнялись на 4 копейки, на копейку откатились и ушли на обед. После обеда концепция поменялась и началось устойчивое (если сегодня хоть что-то можно назвать устойчивым) снижение. К 15-30 упали на 26 копеек.
Официальный курс встретили котировками 27.8700 - 27.9300. За день выросли на 17 копеек относительно открытия и на 42 копейки относительно закрытия пятницы.
Послеобеденная динамика усиливает подозрение в том, что рынок сегодня очень тонкий. Кажется, это Рыжик резвится с утра до вечера.
После фиксации официального курса снижение продолжается.
Этот день в истории:
2019 - 26.9609 (-29) +115
2018 - 26.2655 (+1) +185
2017 - 27.0577 (+14)
2016 - 26.0151 (-9)
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