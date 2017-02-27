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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47054706470747084709>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 359
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
16%
57
27.01-27.5
11%
41
27.51-28.0
11%
41
выше 28
46%
164
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:46

  unicdima написав:кто брал по дешевке за 28,2 уже рвет волосы на пятках? )

что происходит, на 10 коп. упали?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:48

Налик живет своей жизнью.
Межбанк корректируется
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:49

Ну, наконец то :lol:
ПРОДАМ 15:44
10 000 USD ПО 25.15
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:49

  zzzzzz написав:Налик живет своей жизнью.
Межбанк корректируется

почему своей жизнью, после 28.3-4 поставили уже 28.1
подкоректировали
Киев.
(продажи)
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:49

  Sergei написав:
  KVV написав:Аналогічно і в ТАСі - валютообмін працює цілодобово і без вихідних, але потрібно мати кошти на рахунку , а не на карті.

На якому саме рахунку? Рахунки бувають різні.

На своєму рахунку IBAN

  Sergei написав:Наприклад, та сама "картка" - це теж рахунок, нехай "картковий", але рахунок.

Якщо не відрізняєте картку("ключ до рахунку") і сам рахунок то хто я такий щоб Вас вчити? :D
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:49

  zzzzzz написав:Так на чем рост ?



на МБ
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:51

Зест найс! Где вы смотрите?[/quote]

На investing.com Таки да там 27,55. Может там и не один в один с межбанком, но очень рядом
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:51

  Proofy написав:
  unicdima написав:кто брал по дешевке за 28,2 уже рвет волосы на пятках? )

что происходит, на 10 коп. упали?

так межбанк после 15 часов на десятки копеек похудел
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:54

  prodigy написав:
  zzzzzz написав:Так на чем рост ?



на МБ

А на МБ почему?
Все валюты практически краткосрочно укрепились на новости "ФРС готова к нелимитированным покупкам активов". Это не надолго.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:55

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................23.03.2020.............24.03.2020
дата розрахунку...............20.03.2020.............23.03.2020
Євро.................................29,6359..................30,2463
Долар США........................27,7386...................28,1126
После полудня гривна отыграла 2 копейки.
Открылись на 25 копеек выше закрытия пятницы с совершенно невообразимым спредом около 40 копеек. Вскоре, биды подтянулись вверх, сведя спред к вменяемым 5-6 копейкам. После этого еще немного подросли. К 11-30 рост составил 40 копеек, после чего остановились. По графику создается впечатление, что рынок пустой, какие-то сделки начались после 11-30.
С 12 до 13 приподнялись на 4 копейки, на копейку откатились и ушли на обед. После обеда концепция поменялась и началось устойчивое (если сегодня хоть что-то можно назвать устойчивым) снижение. К 15-30 упали на 26 копеек.
Официальный курс встретили котировками 27.8700 - 27.9300. За день выросли на 17 копеек относительно открытия и на 42 копейки относительно закрытия пятницы.
Послеобеденная динамика усиливает подозрение в том, что рынок сегодня очень тонкий. Кажется, это Рыжик резвится с утра до вечера.
После фиксации официального курса снижение продолжается.

Этот день в истории:
2019 - 26.9609 (-29) +115
2018 - 26.2655 (+1) +185

2017 - 27.0577 (+14)
2016 - 26.0151 (-9)
Сибарит
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