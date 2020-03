Додано: Пон 23 бер, 2020 15:58

Очкарик написав: Какие банки принимают стираные/рваные купюры?

Про "тверді" ж валюти мова, не "тугрики"?

Якщо не вийде знайти "мінялу", який візьме такі купюри, то на інкасо приймають декілька банків. Самі "лояльні" умови були в Ощаді (-10 відсотків, місяць приблизно очікувати заміни).

