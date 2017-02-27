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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4706470747084709>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 359
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
16%
57
27.01-27.5
11%
41
27.51-28.0
11%
41
выше 28
46%
164
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:56

  сірий написав:Круте піке на МБ :lol:
27,55


откуда Вы узнали?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:57

Любопытно наблюдать за этими конвульсиями,-упал до 27,54.Блин,бегите,глупцы!Ну зальёт ещё НБУ,ну сдадут что-то экспортёры,ну да,таки хлеб и воду покупают за гривну,а не за доллары,но как с бюджетом быть?Такие керманычи доведут,уже доводят страну до полного краха и банкротства,в кризис ещё быстрее,речь не о копейках и гривнах,однажды в разы может курс взлететь,да так уже и было,просто такого кипиша не было,да и Кучма,Ющ, Зек и Шоколадный это все таки не тв персонажи,щас вообще полный ахтунг и вестник апокалипсиса беня на троне.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:57

15-45:
Харьков 27.95 - 28.10 (утром 27.90 - 28.00),
диапазон предложений на покупку-продажу доллара: 27.80/27.95 - 28.10/28.20 (опт)

Сумы 27.95 - 28.20 (27.60 - 27.90)
Полтава 27.60 - 28.15 (27.70 - 27.90)
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 15:58

  Очкарик написав:Какие банки принимают стираные/рваные купюры?
Уж извините за офтоп...

Про "тверді" ж валюти мова, не "тугрики"?
Якщо не вийде знайти "мінялу", який візьме такі купюри, то на інкасо приймають декілька банків. Самі "лояльні" умови були в Ощаді (-10 відсотків, місяць приблизно очікувати заміни).
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:00

  Пенсионер написав:
  prodigy написав:
  zzzzzz написав:Так на чем рост ?



на МБ

А на МБ почему?
Все валюты практически краткосрочно укрепились на новости "ФРС готова к нелимитированным покупкам активов". Это не надолго.

А следующий ход какой?С вертолета начнут разбрасывать и польется над благословенной Америкой благодать...задолбали уже эти фэрээсники.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:03

Путін вирішив воювати з Саудівською Аравією до кінця – Bloomberg

"Хоча ціна російської нафти Urals з 50 доларів падала нижче за 20, рубль пережив рекордну з 2014 року девальвацію, а економіка РФ замість "прориву" до світових темпів зростання котиться в рецесію й зубожіння людей, Путін упевнений у своїй здатності пережити кризу й "протриматися" довше за саудитів у війні на виснаження"
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... omberg.htm

Розрахунок Москви полягає в тому, що бюджет Саудівської Аравії куди більш залежний від ціни на нафту. Для його балансування потрібно 75-83 долара за барель, вказує Луцько.

Але окремо нафтова галузь королівства значно ефективніша: собівартість саудівської сировини помітно нижча, ніж російської, – це 17 доларів за барель за новими проєктами й 10 доларів для підтримки поточних. Росії ж потрібно 25 доларів за барель, щоб підтримувати видобування, і 42-44 долари – щоб запускати нові проєкти, вказує Луцько.

Склеїти розбиту чашку вже, найімовірніше, неможливо. "Навряд чи Саудівська Аравія піде назад, – говорить аналітик Fitch Дмитро Маринченко. – Для них це означатиме втрату обличчя".
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Разворот разворота разворота :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:10

Сеть магазинов АТБ заявила о повышении цен на продукты питания и товары первой необходимости, пишет в понедельник, 23 марта, Интерфакс-Украина.

Теперь продукты с "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, крупы - на 11%, гречка - на 51%, муку - на 5%, яйца - на 6%.

"Компания АТБ-Маркет вынуждена повысить цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли", - говорится в сообщении.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:13

На миняйле уже по 28 продажа есть.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:17

  jump написав:Путін вирішив воювати з Саудівською Аравією до кінця – Bloomberg

"Хоча ціна російської нафти Urals з 50 доларів падала нижче за 20, рубль пережив рекордну з 2014 року девальвацію, а економіка РФ замість "прориву" до світових темпів зростання котиться в рецесію й зубожіння людей, Путін упевнений у своїй здатності пережити кризу й "протриматися" довше за саудитів у війні на виснаження"
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... omberg.htm

Розрахунок Москви полягає в тому, що бюджет Саудівської Аравії куди більш залежний від ціни на нафту. Для його балансування потрібно 75-83 долара за барель, вказує Луцько.

Але окремо нафтова галузь королівства значно ефективніша: собівартість саудівської сировини помітно нижча, ніж російської, – це 17 доларів за барель за новими проєктами й 10 доларів для підтримки поточних. Росії ж потрібно 25 доларів за барель, щоб підтримувати видобування, і 42-44 долари – щоб запускати нові проєкти, вказує Луцько.

Склеїти розбиту чашку вже, найімовірніше, неможливо. "Навряд чи Саудівська Аравія піде назад, – говорить аналітик Fitch Дмитро Маринченко. – Для них це означатиме втрату обличчя".

на мой взгляд, РФ подгоняют под ситуацию Германии 30х годов прошлого столетия.
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