откуда Вы узнали?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:56
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:57
Любопытно наблюдать за этими конвульсиями,-упал до 27,54.Блин,бегите,глупцы!Ну зальёт ещё НБУ,ну сдадут что-то экспортёры,ну да,таки хлеб и воду покупают за гривну,а не за доллары,но как с бюджетом быть?Такие керманычи доведут,уже доводят страну до полного краха и банкротства,в кризис ещё быстрее,речь не о копейках и гривнах,однажды в разы может курс взлететь,да так уже и было,просто такого кипиша не было,да и Кучма,Ющ, Зек и Шоколадный это все таки не тв персонажи,щас вообще полный ахтунг и вестник апокалипсиса беня на троне.
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:57
15-45:
Харьков 27.95 - 28.10 (утром 27.90 - 28.00),
диапазон предложений на покупку-продажу доллара: 27.80/27.95 - 28.10/28.20 (опт)
Сумы 27.95 - 28.20 (27.60 - 27.90)
Полтава 27.60 - 28.15 (27.70 - 27.90)
Додано: Пон 23 бер, 2020 15:58
Про "тверді" ж валюти мова, не "тугрики"?
Якщо не вийде знайти "мінялу", який візьме такі купюри, то на інкасо приймають декілька банків. Самі "лояльні" умови були в Ощаді (-10 відсотків, місяць приблизно очікувати заміни).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Пон 23 бер, 2020 16:00
А следующий ход какой?С вертолета начнут разбрасывать и польется над благословенной Америкой благодать...задолбали уже эти фэрээсники.
Додано: Пон 23 бер, 2020 16:03
Путін вирішив воювати з Саудівською Аравією до кінця – Bloomberg
"Хоча ціна російської нафти Urals з 50 доларів падала нижче за 20, рубль пережив рекордну з 2014 року девальвацію, а економіка РФ замість "прориву" до світових темпів зростання котиться в рецесію й зубожіння людей, Путін упевнений у своїй здатності пережити кризу й "протриматися" довше за саудитів у війні на виснаження"
Розрахунок Москви полягає в тому, що бюджет Саудівської Аравії куди більш залежний від ціни на нафту. Для його балансування потрібно 75-83 долара за барель, вказує Луцько.
Але окремо нафтова галузь королівства значно ефективніша: собівартість саудівської сировини помітно нижча, ніж російської, – це 17 доларів за барель за новими проєктами й 10 доларів для підтримки поточних. Росії ж потрібно 25 доларів за барель, щоб підтримувати видобування, і 42-44 долари – щоб запускати нові проєкти, вказує Луцько.
Склеїти розбиту чашку вже, найімовірніше, неможливо. "Навряд чи Саудівська Аравія піде назад, – говорить аналітик Fitch Дмитро Маринченко. – Для них це означатиме втрату обличчя".
Додано: Пон 23 бер, 2020 16:08
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Разворот разворота разворота
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Додано: Пон 23 бер, 2020 16:10
Додано: Пон 23 бер, 2020 16:17
на мой взгляд, РФ подгоняют под ситуацию Германии 30х годов прошлого столетия.
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