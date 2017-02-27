RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4706470747084709

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 359
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
16%
57
27.01-27.5
11%
41
27.51-28.0
11%
41
выше 28
46%
164
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:18

  unicdima написав:кто брал по дешевке за 28,2 уже рвет волосы на пятках? )

Взял по 28.20
Волосы не рву и не планирую.

ЗЫ. Почему сегодня и по этому курсу? Деньги зашли в пятницу, сегодня сконвертировал.
Dimar
 
Повідомлень: 1123
З нами з: 31.08.09
Подякував: 415 раз.
Подякували: 597 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:20

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  goldfinger написав:однажды в разы может курс взлететь,да так уже и было
когда было в разы?
я помню так: 4,60 5,60 6,20 5,80 7,60 9,00 7,90 8,10
8,10 10,00 9,00 12,00 11,00 14.00 19,00 25,00 32,00 21,00 27,00
Между этими значениями как минимум месяц
Вело
 
Повідомлень: 235
З нами з: 03.03.15
Подякував: 28 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:21

  jump написав:Путін вирішив воювати з Саудівською Аравією до кінця – Bloomberg

"Хоча ціна російської нафти Urals з 50 доларів падала нижче за 20, рубль пережив рекордну з 2014 року девальвацію, а економіка РФ замість "прориву" до світових темпів зростання котиться в рецесію й зубожіння людей, Путін упевнений у своїй здатності пережити кризу й "протриматися" довше за саудитів у війні на виснаження"
https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... omberg.htm

Розрахунок Москви полягає в тому, що бюджет Саудівської Аравії куди більш залежний від ціни на нафту. Для його балансування потрібно 75-83 долара за барель, вказує Луцько.

Але окремо нафтова галузь королівства значно ефективніша: собівартість саудівської сировини помітно нижча, ніж російської, – це 17 доларів за барель за новими проєктами й 10 доларів для підтримки поточних. Росії ж потрібно 25 доларів за барель, щоб підтримувати видобування, і 42-44 долари – щоб запускати нові проєкти, вказує Луцько.

Склеїти розбиту чашку вже, найімовірніше, неможливо. "Навряд чи Саудівська Аравія піде назад, – говорить аналітик Fitch Дмитро Маринченко. – Для них це означатиме втрату обличчя".


Сейчас все эти нефтяные войны отошли на второй план, пандемия главный фактор, снижается деловая и человеческая активность во всем мире.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15952
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4054 раз.
Подякували: 6331 раз.
 
Профіль
21
3
5
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:22

  jump написав:Але окремо нафтова галузь королівства значно ефективніша: собівартість саудівської сировини помітно нижча, ніж російської, – це 17 доларів за барель за новими проєктами й 10 доларів для підтримки поточних.

Хай "икперт" зазначає, про яку "собівартість" він говорить. Собівартість на скважині (extraction cost) в СА - від 2 до 6 доларів. Середня для "Арамко" 2,8.
Ось, наприклад:
As long as prices remain above the cost of getting the next barrel out of the ground — the lifting cost — wells already in operation will keep pumping. And those costs can be pretty low. Saudi Aramco, the monopoly oil producer in Saudi Arabia, boasts an extraction cost of about $2.80 a barrel, according to the prospectus for last year’s initial public offering of its shares. Russia’s oil companies are not far behind, with Rosneft PJSC, Gazprom Neft and Lukoil PJSC all reporting production costs below $4 a barrel.

https://www.washingtonpost.com/business/energy/by-pumping-at-will-saudi-arabia-hurts-oil-investment/2020/03/15/189505da-6693-11ea-8a8e-5c5336b32760_story.html
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 1081
З нами з: 07.10.09
Подякував: 263 раз.
Подякували: 302 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:23

  kwon написав:Ну, наконец то :lol:
ПРОДАМ 15:44
10 000 USD ПО 25.15

фото продавца прилагаю :mrgreen:
Зображення
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
lestat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2537
З нами з: 04.06.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 201 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:23

  Xenon написав:
Сеть магазинов АТБ заявила о повышении цен на продукты питания и товары первой необходимости, пишет в понедельник, 23 марта, Интерфакс-Украина.

Теперь продукты с "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, крупы - на 11%, гречка - на 51%, муку - на 5%, яйца - на 6%.

"Компания АТБ-Маркет вынуждена повысить цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли", - говорится в сообщении.

нет ничего удивительного, снижение вала тянет увеличение наценки для покрытия расходов. Но это АТБ, самый дешевый маркет.
Деньги
 
Повідомлень: 618
З нами з: 13.06.13
Подякував: 16 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 16:30

Ждём офигительных историй, как кто-то сегодня утром слил па28.30, а потом откупился па 27.70 ?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 10923
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6648 раз.
Подякували: 2945 раз.
 
Профіль
3
2
3
  #<1 ... 4706470747084709
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит, fin, pesikot, Вкладчик1234, ЛОБ і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1724, 1725, 1726
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
17256 2169789
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2020 13:28
deniskornienko
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 37, 38, 39
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
381 74672
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2020 13:07
Ой+
Валютный рынок в мире 1 ... 684, 685, 686
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6858 1529970
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 бер, 2020 12:55
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (16451)
23.03.2020 16:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.