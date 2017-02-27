jump написав:Путін вирішив воювати з Саудівською Аравією до кінця – Bloomberg
"Хоча ціна російської нафти Urals з 50 доларів падала нижче за 20, рубль пережив рекордну з 2014 року девальвацію, а економіка РФ замість "прориву" до світових темпів зростання котиться в рецесію й зубожіння людей, Путін упевнений у своїй здатності пережити кризу й "протриматися" довше за саудитів у війні на виснаження" https://www.obozrevatel.com/ukr/economi ... omberg.htm
Розрахунок Москви полягає в тому, що бюджет Саудівської Аравії куди більш залежний від ціни на нафту. Для його балансування потрібно 75-83 долара за барель, вказує Луцько.
Але окремо нафтова галузь королівства значно ефективніша: собівартість саудівської сировини помітно нижча, ніж російської, – це 17 доларів за барель за новими проєктами й 10 доларів для підтримки поточних. Росії ж потрібно 25 доларів за барель, щоб підтримувати видобування, і 42-44 долари – щоб запускати нові проєкти, вказує Луцько.
Склеїти розбиту чашку вже, найімовірніше, неможливо. "Навряд чи Саудівська Аравія піде назад, – говорить аналітик Fitch Дмитро Маринченко. – Для них це означатиме втрату обличчя".
Сейчас все эти нефтяные войны отошли на второй план, пандемия главный фактор, снижается деловая и человеческая активность во всем мире.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
jump написав:Але окремо нафтова галузь королівства значно ефективніша: собівартість саудівської сировини помітно нижча, ніж російської, – це 17 доларів за барель за новими проєктами й 10 доларів для підтримки поточних.
Хай "икперт" зазначає, про яку "собівартість" він говорить. Собівартість на скважині (extraction cost) в СА - від 2 до 6 доларів. Середня для "Арамко" 2,8. Ось, наприклад:
As long as prices remain above the cost of getting the next barrel out of the ground — the lifting cost — wells already in operation will keep pumping. And those costs can be pretty low. Saudi Aramco, the monopoly oil producer in Saudi Arabia, boasts an extraction cost of about $2.80 a barrel, according to the prospectus for last year’s initial public offering of its shares. Russia’s oil companies are not far behind, with Rosneft PJSC, Gazprom Neft and Lukoil PJSC all reporting production costs below $4 a barrel.
Сеть магазинов АТБ заявила о повышении цен на продукты питания и товары первой необходимости, пишет в понедельник, 23 марта, Интерфакс-Украина.
Теперь продукты с "борщевого набора" (картофель, капуста, лук, морковь) подорожали на 35-128%, сахар - на 8%, макаронные изделия - на 9,5%, крупы - на 11%, гречка - на 51%, муку - на 5%, яйца - на 6%.
"Компания АТБ-Маркет вынуждена повысить цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети АТБ, но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли", - говорится в сообщении.
нет ничего удивительного, снижение вала тянет увеличение наценки для покрытия расходов. Но это АТБ, самый дешевый маркет.