Trast написав:Йдемо впевненно к дефолту. 100%. Не виходіть з долару, якщо він у вас є і купуйте зараз, якщо у вас його нема. Пристьобуйтесь, літак ще трохи поманеврує, але це вже все. Йдемо до дефолту.
Как для знатока экономики , не сильно положительно.
Я не думаю , что просто так бросят Украину. Вы же видите МВФ ДАЕТ Украине шанс ! НО , для этого, надо выполнить УСЛОВИЯ , озвученные ранее.
Открытым языком говорит, верните , то что украли на счета . НО ...человек говорит -ДЕФОЛТ Вы же не ставите себя в один ряд с ним ?
Trast написав:Йдемо впевненно к дефолту. 100%. Не виходіть з долару, якщо він у вас є і купуйте зараз, якщо у вас його нема. Пристьобуйтесь, літак ще трохи поманеврує, але це вже все. Йдемо до дефолту.
Поки достеменно відомо лише що попросили у МВФ більше. Чи дасть МВФ ці гроші і коли це буде абсолютно невідомо. Заява самого МВФ звучить настільки абстрактно та дипломатично, що лише навіває печаль своєю невизначеністю
Trast написав:Йдемо впевненно к дефолту. 100%. Не виходіть з долару, якщо він у вас є і купуйте зараз, якщо у вас його нема. Пристьобуйтесь, літак ще трохи поманеврує, але це вже все. Йдемо до дефолту.
change_pm написав:
Alex2006 написав:А чему удивится? Тому, что нашлись все же олени, которые вместо анализа ситуации слушают загонял и нагреблись бакса по 29?
Якщо ви тут не зарплаті... Олені ті, хто злив по 24-25 і вліз в депо на рік чи ОВДП. Хтось вже розуміє, хтось ще ні. Але!
Не більше ніж через 1 рік ми досягнемо курса 50-60 грн за бакс, деполюдям буде легше - тільки на курсі втратять, а ось ОВДП тільки з великим дисконтом можна буде продати - тобто і курс і дисконт попандос.
Ну, как бы, по активизации "кабанчиков"-баксодержателей понятно, что с оленями дело плохо идет, и это хорошо НБУ сегодня продал всего 50 млн, загончик идет на спад, понимаю ваше недовольство и желание подстегнуть свежих жертв Давно уже не слышали сказок про "скоро 50", аж соскусились
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Trast написав:Йдемо впевненно к дефолту. 100%. Не виходіть з долару, якщо він у вас є і купуйте зараз, якщо у вас його нема. Пристьобуйтесь, літак ще трохи поманеврує, але це вже все. Йдемо до дефолту.
Как для знатока экономики , не сильно положительно.
Я не думаю , что просто так бросят Украину. Вы же видите МВФ ДАЕТ Украине шанс ! НО , для этого, надо выполнить УСЛОВИЯ , озвученные ранее.
Открытым языком говорит, верните , то что украли на счета . НО ...человек говорит -ДЕФОЛТ Вы же не ставите себя в один ряд с ним ?
ну дадут хмурого нарику, что от этого измениться... 15 лямов народа загиноцидили за 30 лет... через 30 годиков если 15 останется и то хорошо...
Agamemnon: Peace is for the women, and the weak. Empires are forged by war.
Alex2006 написав:А чему удивится? Тому, что нашлись все же олени, которые вместо анализа ситуации слушают загонял и нагреблись бакса по 29?
А у нас что экономика кругом работает в прежнем режиме? Карантина нет? Наголовых каникул нет? Обязательства по гривне капают ежедневно.
Наш экспорт - да, практически в прежнем режиме. Что-то поменялось для металлургии, с/х хозяйства или ИТ? Или вам нужно снова рассказать про торговый баланс и от чего зависит курс?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Автор77 написав:Дошло до того, что сегодня знакомому позвонили арендаторы-иностранцы-айтишники , либо съезжают из помещения,и ноль аренды либо снижение аренды до 50%. Мотивировка - американские компании,на которые они работают очень сильно заморозили заказы и уже разрабатываемые проекты ввиду ситуации неопределенности и кризиса в экономике мира.
А когда они на протяжении многих лет сверхприбыль гребли у них не возникало идеи выступить с инициативой платить на 50% больше? Вестись нельзя.Это наглецы. Пробуют арендодателей на прочность. "Сраной" метлой. Завтра начнут дальше канючить.
Якщо добре місце/офіс, то допобачення. Трамп залиє все доларами, ІТ озолотиться.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/