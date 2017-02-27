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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47184719472047214722 ... 4724>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 363
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
16%
57
27.01-27.5
11%
41
27.51-28.0
12%
43
выше 28
46%
166
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 20:44

  Trast написав:Йдемо впевненно к дефолту.
100%.
Не виходіть з долару, якщо він у вас є і купуйте зараз, якщо у вас його нема.
Пристьобуйтесь, літак ще трохи поманеврує, але це вже все.
Йдемо до дефолту.


Как для знатока экономики , не сильно положительно.

Я не думаю , что просто так бросят Украину.
Вы же видите МВФ ДАЕТ Украине шанс !
НО , для этого, надо выполнить УСЛОВИЯ , озвученные ранее.

Открытым языком говорит, верните , то что украли на счета .
НО ...человек говорит -ДЕФОЛТ
Вы же не ставите себя в один ряд с ним ?
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 20:47

  Trast написав:Йдемо впевненно к дефолту.
100%.
Не виходіть з долару, якщо він у вас є і купуйте зараз, якщо у вас його нема.
Пристьобуйтесь, літак ще трохи поманеврує, але це вже все.
Йдемо до дефолту.

https://m.youtube.com/watch?v=LxHdzGDazXg
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 20:49

Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 20:55

  Автор77 написав:1.МВФ даст больше чем обычно.


Поки достеменно відомо лише що попросили у МВФ більше. Чи дасть МВФ ці гроші і коли це буде абсолютно невідомо. Заява самого МВФ звучить настільки абстрактно та дипломатично, що лише навіває печаль своєю невизначеністю
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 20:58

  Trast написав:Йдемо впевненно к дефолту.
100%.
Не виходіть з долару, якщо він у вас є і купуйте зараз, якщо у вас його нема.
Пристьобуйтесь, літак ще трохи поманеврує, але це вже все.
Йдемо до дефолту.

  change_pm написав:
  Alex2006 написав:А чему удивится? Тому, что нашлись все же олени, которые вместо анализа ситуации слушают загонял и нагреблись бакса по 29? :)


Якщо ви тут не зарплаті...
Олені ті, хто злив по 24-25 і вліз в депо на рік чи ОВДП. Хтось вже розуміє, хтось ще ні. Але!

Не більше ніж через 1 рік ми досягнемо курса 50-60 грн за бакс, деполюдям буде легше - тільки на курсі втратять, а ось ОВДП тільки з великим дисконтом можна буде продати - тобто і курс і дисконт попандос.


Ну, как бы, по активизации "кабанчиков"-баксодержателей понятно, что с оленями дело плохо идет, и это хорошо :) НБУ сегодня продал всего 50 млн, загончик идет на спад, понимаю ваше недовольство и желание подстегнуть свежих жертв :) Давно уже не слышали сказок про "скоро 50", аж соскусились :)
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:01

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Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 23 бер, 2020 21:04, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:02

  холява написав:
  Trast написав:Йдемо впевненно к дефолту.
100%.
Не виходіть з долару, якщо він у вас є і купуйте зараз, якщо у вас його нема.
Пристьобуйтесь, літак ще трохи поманеврує, але це вже все.
Йдемо до дефолту.


Как для знатока экономики , не сильно положительно.

Я не думаю , что просто так бросят Украину.
Вы же видите МВФ ДАЕТ Украине шанс !
НО , для этого, надо выполнить УСЛОВИЯ , озвученные ранее.

Открытым языком говорит, верните , то что украли на счета .
НО ...человек говорит -ДЕФОЛТ
Вы же не ставите себя в один ряд с ним ?

ну дадут хмурого нарику, что от этого измениться... 15 лямов народа загиноцидили за 30 лет... через 30 годиков если 15 останется и то хорошо...
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:03

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:А чему удивится? Тому, что нашлись все же олени, которые вместо анализа ситуации слушают загонял и нагреблись бакса по 29? :)

А у нас что экономика кругом работает в прежнем режиме? Карантина нет? Наголовых каникул нет? Обязательства по гривне капают ежедневно.

Наш экспорт - да, практически в прежнем режиме. Что-то поменялось для металлургии, с/х хозяйства или ИТ? Или вам нужно снова рассказать про торговый баланс и от чего зависит курс?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:05

  dir написав:
  Автор77 написав:Дошло до того, что сегодня знакомому позвонили арендаторы-иностранцы-айтишники , либо съезжают из помещения,и ноль аренды либо снижение аренды до 50%.
Мотивировка - американские компании,на которые они работают очень сильно заморозили заказы и уже разрабатываемые проекты ввиду ситуации неопределенности и кризиса в экономике мира.
А когда они на протяжении многих лет сверхприбыль гребли у них не возникало идеи выступить с инициативой платить на 50% больше? Вестись нельзя.Это наглецы. Пробуют арендодателей на прочность. "Сраной" метлой. Завтра начнут дальше канючить.

Якщо добре місце/офіс, то допобачення.
Трамп залиє все доларами, ІТ озолотиться.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:08

  zzzzzz написав:дел


удалил
Востаннє редагувалось холява в Пон 23 бер, 2020 21:09, всього редагувалось 1 раз.
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