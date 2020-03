Додано: Пон 23 бер, 2020 21:02

холява написав: Trast написав: Йдемо впевненно к дефолту.

100%.

Не виходіть з долару, якщо він у вас є і купуйте зараз, якщо у вас його нема.

Пристьобуйтесь, літак ще трохи поманеврує, але це вже все.

Как для знатока экономики , не сильно положительно.



Я не думаю , что просто так бросят Украину.

Вы же видите МВФ ДАЕТ Украине шанс !

НО , для этого, надо выполнить УСЛОВИЯ , озвученные ранее.



Открытым языком говорит, верните , то что украли на счета .

НО ...человек говорит -ДЕФОЛТ

ну дадут хмурого нарику, що від цього зміниться... 15 лямів народа загиноцидили за 30 лет... через 30 годиків если 15 останется и то хорошо...

