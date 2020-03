Додано: Пон 23 бер, 2020 21:17

antikkristall написав: Якщо добре місце/офіс, то допобачення.

Трамп залиє все доларами, ІТ озолотиться.

Якщо добре місце/офіс, то допобачення.

Трамп залиє все доларами, ІТ озолотиться. Якщо добре місце/офіс, то допобачення.Трамп залиє все доларами, ІТ озолотиться.



Карантин будет продлен это без сомнения,вопрос на сколько? Если смотреть на Италию или Испанию, а я очень сомневаюсь,что у нас ситуация будет лучше,то дай бог,чтобы к июню попустило,а за это время столько помещений освободится,что за IT арендаторами и не только, очередь будет стоять... Карантин будет продлен это без сомнения,вопрос на сколько? Если смотреть на Италию или Испанию, а я очень сомневаюсь,что у нас ситуация будет лучше,то дай бог,чтобы к июню попустило,а за это время столько помещений освободится,что за IT арендаторами и не только, очередь будет стоять...

так вони тоді все одно з"їдуть.

Навіщо гратися в гру, коли відомий результат?

так вони тоді все одно з"їдуть.

Навіщо гратися в гру, коли відомий результат?

Допобачення, хай їдуть.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

