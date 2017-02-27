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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 471947204721472247234724>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 363
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
16%
57
27.01-27.5
11%
41
27.51-28.0
12%
43
выше 28
46%
166
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:08

  Expert100500 написав:
  Автор77 написав:1.МВФ даст больше чем обычно.


Поки достеменно відомо лише що попросили у МВФ більше. Чи дасть МВФ ці гроші і коли це буде абсолютно невідомо. Заява самого МВФ звучить настільки абстрактно та дипломатично, що лише навіває печаль своєю невизначеністю


сейчас все стали в очередь к мвф. некоторые европейские страны тоже просят помощь у мвф.
мы к сожалению в этом списке не первые. :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:12

  flyman написав:
  dir написав:
  Автор77 написав:Дошло до того, что сегодня знакомому позвонили арендаторы-иностранцы-айтишники , либо съезжают из помещения,и ноль аренды либо снижение аренды до 50%.
Мотивировка - американские компании,на которые они работают очень сильно заморозили заказы и уже разрабатываемые проекты ввиду ситуации неопределенности и кризиса в экономике мира.
А когда они на протяжении многих лет сверхприбыль гребли у них не возникало идеи выступить с инициативой платить на 50% больше? Вестись нельзя.Это наглецы. Пробуют арендодателей на прочность. "Сраной" метлой. Завтра начнут дальше канючить.

Якщо добре місце/офіс, то допобачення.
Трамп залиє все доларами, ІТ озолотиться.


Карантин будет продлен это без сомнения,вопрос на сколько? Если смотреть на Италию или Испанию, а я очень сомневаюсь,что у нас ситуация будет лучше,то дай бог,чтобы к июню попустило,а за это время столько помещений освободится,что за IT арендаторами и не только, очередь будет стоять...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:13

[quote="4913311:lestat"]





Речь не об этом .
МВФ утверждает , что для того , чтобы получить кредит необходимо выполнить условия .
О этом даже Я.Смолий призывает !

Работайте с МВФ.
Дефолт не выход .
Востаннє редагувалось холява в Пон 23 бер, 2020 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:15

  Alex2006 написав:
  Zebra написав:
  Alex2006 написав:А чему удивится? Тому, что нашлись все же олени, которые вместо анализа ситуации слушают загонял и нагреблись бакса по 29? :)

А у нас что экономика кругом работает в прежнем режиме? Карантина нет? Наголовых каникул нет? Обязательства по гривне капают ежедневно.

Наш экспорт - да, практически в прежнем режиме. Что-то поменялось для металлургии, с/х хозяйства или ИТ? Или вам нужно снова рассказать про торговый баланс и от чего зависит курс?

viewtopic.php?p=4907424#p4907424

Девальвационные волны по-украински:
2008 год
Зображення
2014 год
Зображення[/quote]
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:17

  холява написав:Работайте с МВФ.
Дефолт не выход .


Наразі вже двоє сірих кардиналів висловилися за дефолт - Коломойський і Аваков. Проти дефолту були заяви лише пішаків, яких в будь-який день можуть турнути з посади. Такі справи
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:17

  Искатель написав:Что он несет... Клоун, честное слово, клоун.

Хоч я і не холява, але поділюся своїм "рецептом" -поставив вже давненько цього товариша в ігнор, але десь один з 20 його постів читаю. Не дратує, навіть прикольно.
По суті - зараз йде серйозний розпил бабла на медицині- апаратура та розхідники закуповується по тендерам "день-в-день" часто "шляхом переговорів", тобто без проведення аукціонів. Причім нахабно - неозброєнним оком видно завищення ціни інколи в декілька разів. Додаткова "родзинка" для бюджету (як напряму так і опосередковано через вітчизняного виробника) - пятнична відміна мит і ПДВ на медімпорт.
Так що курс на "по 20". :(
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:17

  antikkristall написав:
  flyman написав:
  dir написав: А когда они на протяжении многих лет сверхприбыль гребли у них не возникало идеи выступить с инициативой платить на 50% больше? Вестись нельзя.Это наглецы. Пробуют арендодателей на прочность. "Сраной" метлой. Завтра начнут дальше канючить.

Якщо добре місце/офіс, то допобачення.
Трамп залиє все доларами, ІТ озолотиться.


Карантин будет продлен это без сомнения,вопрос на сколько? Если смотреть на Италию или Испанию, а я очень сомневаюсь,что у нас ситуация будет лучше,то дай бог,чтобы к июню попустило,а за это время столько помещений освободится,что за IT арендаторами и не только, очередь будет стоять...

так вони тоді все одно з"їдуть.
Навіщо гратися в гру, коли відомий результат?
Допобачення, хай їдуть.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:20

  Zebra написав:
  Alex2006 написав:
  Zebra написав:А у нас что экономика кругом работает в прежнем режиме? Карантина нет? Наголовых каникул нет? Обязательства по гривне капают ежедневно.

Наш экспорт - да, практически в прежнем режиме. Что-то поменялось для металлургии, с/х хозяйства или ИТ? Или вам нужно снова рассказать про торговый баланс и от чего зависит курс?

viewtopic.php?p=4907424#p4907424

Девальвационные волны по-украински:

И? Если не понимаете что и почему произошло, зачем приводить эти примеры? Повторюсь, что грозит нашему основному экспорту на фоне огромного снижения импорта из-за падения цен на энергоресурсы и схлопывание внешнего туризма? В какую сторону изменится торговый баланс?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:21

  холява написав:
  Trast написав:Йдемо впевненно к дефолту.
100%.
Не виходіть з долару, якщо він у вас є і купуйте зараз, якщо у вас його нема.
Пристьобуйтесь, літак ще трохи поманеврує, але це вже все.
Йдемо до дефолту.


Как для знатока экономики , не сильно положительно.

Я не думаю , что просто так бросят Украину.
Вы же видите МВФ ДАЕТ Украине шанс !
НО , для этого, надо выполнить УСЛОВИЯ , озвученные ранее.

Открытым языком говорит, верните , то что украли на счета .
НО ...человек говорит -ДЕФОЛТ
Вы же не ставите себя в один ряд с ним ?

Україна зараз , як пенсіонер в Італії, не до неї зараз.
Доля України нікого не бентежить, крім тих, хто тут живе.
А лихо України в тому, що той хто вказує нам як жити в своій країні, родини свої і грощі з України вивіз.
В тому й лихо.
Йдемо к дефолту.
Дефолт всім на користь, тільки не нам.
Але маємо те що маємо.
Ніхто нас рятувати не буде, якщо власноруч нічого не зробимо.

Курс не має значення, має значення де і як ми всі жити будемо вже через півроку.
Чи ви думаєте афера, яка була вигадана з короновірусом на планетарному масштабі, робилась для того, щоб в Україні щастя запанувало?
Востаннє редагувалось Trast в Пон 23 бер, 2020 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:25

Trast
Я настроен более оптимистично .
Думаю , что условия выполнят !
Если их не выполнят , то будут страдать ВСЕ.
Если выполнят ,то пострадает только один.

Его заставят вернуть деньги в Украину !

Хотелось бы добавить , что даже на уровне офиса Президента об этом очень долго говорят и уверяют в положительном исходе .
Вплоть до того , что выдадут ему какие то гарантии или долговые обязательства.
Востаннє редагувалось холява в Пон 23 бер, 2020 21:28, всього редагувалось 1 раз.
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