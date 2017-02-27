Поки достеменно відомо лише що попросили у МВФ більше. Чи дасть МВФ ці гроші і коли це буде абсолютно невідомо. Заява самого МВФ звучить настільки абстрактно та дипломатично, що лише навіває печаль своєю невизначеністю
сейчас все стали в очередь к мвф. некоторые европейские страны тоже просят помощь у мвф. мы к сожалению в этом списке не первые.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Автор77 написав:Дошло до того, что сегодня знакомому позвонили арендаторы-иностранцы-айтишники , либо съезжают из помещения,и ноль аренды либо снижение аренды до 50%. Мотивировка - американские компании,на которые они работают очень сильно заморозили заказы и уже разрабатываемые проекты ввиду ситуации неопределенности и кризиса в экономике мира.
А когда они на протяжении многих лет сверхприбыль гребли у них не возникало идеи выступить с инициативой платить на 50% больше? Вестись нельзя.Это наглецы. Пробуют арендодателей на прочность. "Сраной" метлой. Завтра начнут дальше канючить.
Якщо добре місце/офіс, то допобачення. Трамп залиє все доларами, ІТ озолотиться.
Карантин будет продлен это без сомнения,вопрос на сколько? Если смотреть на Италию или Испанию, а я очень сомневаюсь,что у нас ситуация будет лучше,то дай бог,чтобы к июню попустило,а за это время столько помещений освободится,что за IT арендаторами и не только, очередь будет стоять...
Искатель написав:Что он несет... Клоун, честное слово, клоун.
Хоч я і не холява, але поділюся своїм "рецептом" -поставив вже давненько цього товариша в ігнор, але десь один з 20 його постів читаю. Не дратує, навіть прикольно. По суті - зараз йде серйозний розпил бабла на медицині- апаратура та розхідники закуповується по тендерам "день-в-день" часто "шляхом переговорів", тобто без проведення аукціонів. Причім нахабно - неозброєнним оком видно завищення ціни інколи в декілька разів. Додаткова "родзинка" для бюджету (як напряму так і опосередковано через вітчизняного виробника) - пятнична відміна мит і ПДВ на медімпорт. Так що курс на "по 20".
dir написав: А когда они на протяжении многих лет сверхприбыль гребли у них не возникало идеи выступить с инициативой платить на 50% больше? Вестись нельзя.Это наглецы. Пробуют арендодателей на прочность. "Сраной" метлой. Завтра начнут дальше канючить.
Якщо добре місце/офіс, то допобачення. Трамп залиє все доларами, ІТ озолотиться.
Карантин будет продлен это без сомнения,вопрос на сколько? Если смотреть на Италию или Испанию, а я очень сомневаюсь,что у нас ситуация будет лучше,то дай бог,чтобы к июню попустило,а за это время столько помещений освободится,что за IT арендаторами и не только, очередь будет стоять...
так вони тоді все одно з"їдуть. Навіщо гратися в гру, коли відомий результат? Допобачення, хай їдуть.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
И? Если не понимаете что и почему произошло, зачем приводить эти примеры? Повторюсь, что грозит нашему основному экспорту на фоне огромного снижения импорта из-за падения цен на энергоресурсы и схлопывание внешнего туризма? В какую сторону изменится торговый баланс?
Напоминаю правила ориентирования при загоне оленей: смотрим на курс скупки, а не курс продажи. Абсолютно не важно, по чем бакс пытаются впарить оленям, важно лишь какой курс считают приемлемым, чтобы самим не стать оленем.
Trast написав:Йдемо впевненно к дефолту. 100%. Не виходіть з долару, якщо він у вас є і купуйте зараз, якщо у вас його нема. Пристьобуйтесь, літак ще трохи поманеврує, але це вже все. Йдемо до дефолту.
Как для знатока экономики , не сильно положительно.
Я не думаю , что просто так бросят Украину. Вы же видите МВФ ДАЕТ Украине шанс ! НО , для этого, надо выполнить УСЛОВИЯ , озвученные ранее.
Открытым языком говорит, верните , то что украли на счета . НО ...человек говорит -ДЕФОЛТ Вы же не ставите себя в один ряд с ним ?
Україна зараз , як пенсіонер в Італії, не до неї зараз. Доля України нікого не бентежить, крім тих, хто тут живе. А лихо України в тому, що той хто вказує нам як жити в своій країні, родини свої і грощі з України вивіз. В тому й лихо. Йдемо к дефолту. Дефолт всім на користь, тільки не нам. Але маємо те що маємо. Ніхто нас рятувати не буде, якщо власноруч нічого не зробимо.
Курс не має значення, має значення де і як ми всі жити будемо вже через півроку. Чи ви думаєте афера, яка була вигадана з короновірусом на планетарному масштабі, робилась для того, щоб в Україні щастя запанувало?
Востаннє редагувалось Trast в Пон 23 бер, 2020 21:26, всього редагувалось 1 раз.