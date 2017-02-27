Название банка не подскажете?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:26
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:29
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:33
На числені прохання халяви виправив пост,
але припини скиглення про дефолт.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 23 бер, 2020 21:47, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:37
Завтра хочуть не тільки доляра
Вітаюсь совсіма.
Вже писали що завтра ОВДП за гривню не продаватимуть!
А ось те, що не тільки євро завтра хочуть заполучити, а ще й доляри, так того здається не писали.
І чого б валюту на МБ не прикупити?
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 23 бер, 2020 21:58, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:41
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:41
А я тут рву на себе рубаху ...., под кого это так к вечеру межбанк загнали !!??!!
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:45
Меня подмывает поставить Вас в игнор, как сделали многие. Но мне жаль тех, кто Вас читает, посему не могу.
Ответьте, любезный, Вы в курсе, что такое платежный баланс?
Что даже если вдруг торговый баланс по итогам года будет в плюсе, то с платежным так не выйдет? Погуглите, из чего он состоит, посмотрите, сколько Украине надо отдать в этом году.
К тому же абсолютно невозможно предвидеть суммы, которые просто начнут выводить из страны - и бывшая, и нынешняя власть. Причем курс их даже и не будет особо интересовать...
А Вы зациклились на торговом балансе Выглядит, как рассуждение студента- первокурсника, который вдруг узнал, что такое дебет, а что такое - крЕдит...
И еще. Ваше постоянное повторение слов "кабанчики", "олени", "загонялы" и т.п. выдает в Вас нлписта-недоучку. Неудачное применение этих методов ничего, кроме раздражения, не вызывает. Проконсультируйтесь у холявы хотя бы, можно в личке.
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:50
Тут уже надо бы народу всполошиться в таком случае, кто планирует тут оставаться, потому что хр..ново будет всем. Сейчас не 2008-й и даже не 2014-й, во-первых, война, и путлер, наверняка воспользуется этой ситуацией, во-вторых, свал будет усиливаться, еще и удар по экономике от вируса и идиотской политики власти. Долго будем терпеть, что интересы 1 воровитого олигарха ставятся выше интересов всей страны?
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:56
Матерь богов,что вы такое советуете Сова?
Если Минфин выйдет на покупку на МБ,то порвёт там все поддержки,все зеваки опять будут садиться на все кредитные в последний вагон и будет натуральная паника,ракета вылетит за 30 за одну сессию,нас ждёт новая волна истерики,это с одной стороны.
С другой стороны я очень удивляюсь на момент, откуда у Минфина до сих пор торба гривны?
Ведь провал по доходам очевиден,а пока всем бюджетосиськососателям всё платится(с).
Кто знает как там бюджет исполняется,можете дать данные?
Единый казначейский счёт наверное уже на ноле или есть ещё пару тысч гривен?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:57
Цікава буде ситуація, якщо ту всю звіздобратію почне викошувати корона, а за кордон не прийматимуть, а власну медицину угробили.
Може тоді до куриних мозгів почне доходити...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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