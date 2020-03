Додано: Пон 23 бер, 2020 21:33

Trast написав: холява написав: Trast

Я настроен более оптимистично .

Думаю , что условия выполнят !

Если их не выполнят , то будут страдать ВСЕ.

Если выполнят ,то пострадает только один.



Він за яйця тримає того, хто зараз виконує роль Гаранта, тому все, приїхали.

На числені прохання халяви виправив пост,

