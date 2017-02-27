Додано: Пон 23 бер, 2020 21:45

Alex2006 написав: Zebra написав: Alex2006 написав: А чему удивится? Тому, что нашлись все же олени, которые вместо анализа ситуации слушают загонял и нагреблись бакса по 29? А чему удивится? Тому, что нашлись все же олени, которые вместо анализа ситуации слушают загонял и нагреблись бакса по 29?

А у нас что экономика кругом работает в прежнем режиме? Карантина нет? Наголовых каникул нет? Обязательства по гривне капают ежедневно. А у нас что экономика кругом работает в прежнем режиме? Карантина нет? Наголовых каникул нет? Обязательства по гривне капают ежедневно.

Наш экспорт - да, практически в прежнем режиме. Что-то поменялось для металлургии, с/х хозяйства или ИТ? Или вам нужно снова рассказать про торговый баланс и от чего зависит курс? Наш экспорт - да, практически в прежнем режиме. Что-то поменялось для металлургии, с/х хозяйства или ИТ? Или вам нужно снова рассказать про торговый баланс и от чего зависит курс?

Меня подмывает поставить Вас в игнор, как сделали многие. Но мне жаль тех, кто Вас читает, посему не могу.Ответьте, любезный, Вы в курсе, что такое платежный баланс?Что даже если вдруг торговый баланс по итогам года будет в плюсе, то с платежным так не выйдет? Погуглите, из чего он состоит, посмотрите, сколько Украине надо отдать в этом году.К тому же абсолютно невозможно предвидеть суммы, которые просто начнут выводить из страны - и бывшая, и нынешняя власть. Причем курс их даже и не будет особо интересовать...А Вы зациклились на торговом балансеВыглядит, как рассуждение студента- первокурсника, который вдруг узнал, что такое дебет, а что такое - крЕдит...И еще. Ваше постоянное повторение слов "кабанчики", "олени", "загонялы" и т.п. выдает в Вас нлписта-недоучку. Неудачное применение этих методов ничего, кроме раздражения, не вызывает. Проконсультируйтесь у холявы хотя бы, можно в личке.