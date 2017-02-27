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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 47204721472247234724>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 363
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
16%
57
27.01-27.5
11%
41
27.51-28.0
12%
43
выше 28
46%
166
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:26

  KOKS написав:пополнял сегодня депо, в очереди в кассу стояло 5 человек - все сливали баксы, один 10к слил, двое по 5,6, после того как вышел еще подошло 4 человека все массово здают зеленый

ПС прием был 27.9

Название банка не подскажете? :)
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:29

  холява написав:Trast
Я настроен более оптимистично .
Думаю , что условия выполнят !
Если их не выполнят , то будут страдать ВСЕ.
Если выполнят ,то пострадает только один.

Его заставят вернуть деньги в Украину !

Він за яйця тримає того, хто зараз виконує роль Гаранта, тому все, приїхали.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:33

  Trast написав:
  холява написав:Trast
Я настроен более оптимистично .
Думаю , что условия выполнят !
Если их не выполнят , то будут страдать ВСЕ.
Если выполнят ,то пострадает только один.

Его заставят вернуть деньги в Украину !

Він за яйця тримає того, хто зараз виконує роль Гаранта, тому все, приїхали.

На числені прохання халяви виправив пост,
але припини скиглення про дефолт.
Востаннє редагувалось flyman в Пон 23 бер, 2020 21:47, всього редагувалось 2 разів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:37

Завтра хочуть не тільки доляра


Вітаюсь совсіма.
Вже писали що завтра ОВДП за гривню не продаватимуть!

А ось те, що не тільки євро завтра хочуть заполучити, а ще й доляри, так того здається не писали.

Зображення

І чого б валюту на МБ не прикупити? :!:

ВО

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 23 бер, 2020 21:58, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:41

  Искатель написав:
  KOKS написав:пополнял сегодня депо, в очереди в кассу стояло 5 человек - все сливали баксы, один 10к слил, двое по 5,6, после того как вышел еще подошло 4 человека все массово здают зеленый

ПС прием был 27.9

Название банка не подскажете? :)


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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:41

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.
Вже писали що завтра ОВДП за гривню не продаватимуть!

А ось те, що не тільки євро завтра хочуть заполучити, а ще й доляри, так того здається не писали.

Зображення

І чого б валюту на МБ не прикупити? :!:

ВО
Хай щастить!



А я тут рву на себе рубаху ...., под кого это так к вечеру межбанк загнали !!??!!
холява
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:45

  Alex2006 написав:
  Zebra написав:
  Alex2006 написав:А чему удивится? Тому, что нашлись все же олени, которые вместо анализа ситуации слушают загонял и нагреблись бакса по 29? :)

А у нас что экономика кругом работает в прежнем режиме? Карантина нет? Наголовых каникул нет? Обязательства по гривне капают ежедневно.

Наш экспорт - да, практически в прежнем режиме. Что-то поменялось для металлургии, с/х хозяйства или ИТ? Или вам нужно снова рассказать про торговый баланс и от чего зависит курс?


Меня подмывает поставить Вас в игнор, как сделали многие. Но мне жаль тех, кто Вас читает, посему не могу.
Ответьте, любезный, Вы в курсе, что такое платежный баланс?
Что даже если вдруг торговый баланс по итогам года будет в плюсе, то с платежным так не выйдет? Погуглите, из чего он состоит, посмотрите, сколько Украине надо отдать в этом году.
К тому же абсолютно невозможно предвидеть суммы, которые просто начнут выводить из страны - и бывшая, и нынешняя власть. Причем курс их даже и не будет особо интересовать...
А Вы зациклились на торговом балансе :) Выглядит, как рассуждение студента- первокурсника, который вдруг узнал, что такое дебет, а что такое - крЕдит...

И еще. Ваше постоянное повторение слов "кабанчики", "олени", "загонялы" и т.п. выдает в Вас нлписта-недоучку. Неудачное применение этих методов ничего, кроме раздражения, не вызывает. Проконсультируйтесь у холявы хотя бы, можно в личке.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:50

  Expert100500 написав:
  холява написав:Работайте с МВФ.
Дефолт не выход .


Наразі вже двоє сірих кардиналів висловилися за дефолт - Коломойський і Аваков. Проти дефолту були заяви лише пішаків, яких в будь-який день можуть турнути з посади. Такі справи

Тут уже надо бы народу всполошиться в таком случае, кто планирует тут оставаться, потому что хр..ново будет всем. Сейчас не 2008-й и даже не 2014-й, во-первых, война, и путлер, наверняка воспользуется этой ситуацией, во-вторых, свал будет усиливаться, еще и удар по экономике от вируса и идиотской политики власти. Долго будем терпеть, что интересы 1 воровитого олигарха ставятся выше интересов всей страны?
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:56

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.
Вже писали що завтра ОВДП за гривню не продаватимуть!

А ось те, що не тільки євро завтра хочуть заполучити, а ще й доляри, так того здається не писали.

Зображення

[size=150]І чого б валюту на МБ не прикупити? :!:

ВО

[/size]Хай щастить!



Матерь богов,что вы такое советуете Сова?

Если Минфин выйдет на покупку на МБ,то порвёт там все поддержки,все зеваки опять будут садиться на все кредитные в последний вагон и будет натуральная паника,ракета вылетит за 30 за одну сессию,нас ждёт новая волна истерики,это с одной стороны.
С другой стороны я очень удивляюсь на момент, откуда у Минфина до сих пор торба гривны?
Ведь провал по доходам очевиден,а пока всем бюджетосиськососателям всё платится(с).

Кто знает как там бюджет исполняется,можете дать данные?
Единый казначейский счёт наверное уже на ноле или есть ещё пару тысч гривен?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:57

  hxbbgaf написав:
  Expert100500 написав:
  холява написав:Работайте с МВФ.
Дефолт не выход .


Наразі вже двоє сірих кардиналів висловилися за дефолт - Коломойський і Аваков. Проти дефолту були заяви лише пішаків, яких в будь-який день можуть турнути з посади. Такі справи

Тут уже надо бы народу всполошиться в таком случае, кто планирует тут оставаться, потому что хр..ново будет всем. Сейчас не 2008-й и даже не 2014-й, во-первых, война, и путлер, наверняка воспользуется этой ситуацией, во-вторых, свал будет усиливаться, еще и удар по экономике от вируса и идиотской политики власти. Долго будем терпеть, что интересы 1 воровитого олигарха ставятся выше интересов всей страны?

Цікава буде ситуація, якщо ту всю звіздобратію почне викошувати корона, а за кордон не прийматимуть, а власну медицину угробили.
Може тоді до куриних мозгів почне доходити...
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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