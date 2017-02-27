flyman написав:
На числені прохання халяви виправив пост,
але припини скиглення про дефолт.
Я тут до чого?
Холява тут підпрацьовує, а я пишу про те, що станеться і те що станеться, не залежить від того написав я про це, чи ні.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:57
Я тут до чого?
Холява тут підпрацьовує, а я пишу про те, що станеться і те що станеться, не залежить від того написав я про це, чи ні.
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:59
Написав раз, тебе почули.
Для чого про це в кожному пості нагадувати.
В тебе паніка?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 23 бер, 2020 21:59
Trast
Вот скажите Александр,а что по этому поводу думает Оксана Анаксо?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Пон 23 бер, 2020 22:00
Коллеги, а сбросьте ссылку на сайт вроде с таким названием quote
Там котировки онлайн
Живите своим умом!
Додано: Пон 23 бер, 2020 22:03
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Вангую на завтра ріст євро у зв"язку з покращенням статистики по короні.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 23 бер, 2020 22:04
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 23 бер, 2020 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Додано: Пон 23 бер, 2020 22:05
Вовчаре, ну як так, Мінфін же ОВДП не купляє, а розміщує! Чи не так?
Я не про його купівлю валюти на МБ. Я про купівлю тих, хто завтра йому ту валюту за нові ОВДП давати будуть!
ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 23 бер, 2020 22:09, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 23 бер, 2020 22:07
На числені прохання халяви виправив пост,
але припини скиглення про дефолт.[/quote]
Я тут до чого?
Холява тут підпрацьовує, а я пишу про те, що станеться і те що станеться, не залежить від того написав я про це, чи ні.[/quote]
Я очень Прошу Вас успокоится .
Я алкоголик , денег взять негде .
Вот ,подрабатываю на чем могу .
Модераторы мне водку присылают .
Я доволен !
Всем Спокойной Ночи .
Выпить отвар мяты с ромашкой .
Мне наверное уже не поможет .
Пошел собирать бутылки , на завтра .
Мусорки , это счастье.
Додано: Пон 23 бер, 2020 22:08
Додано: Пон 23 бер, 2020 22:09
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я сегодня весь день собирал-не густо.Открыта только VIP приёмка,большинство закрылись.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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