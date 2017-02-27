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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4721472247234724>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.3 5 363
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
4%
13
26.01-26.5
7%
24
26.51-27.0
16%
57
27.01-27.5
11%
41
27.51-28.0
12%
43
выше 28
46%
166
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:57

  flyman написав:
  Trast написав:
  холява написав:Trast
Я настроен более оптимистично .
Думаю , что условия выполнят !
Если их не выполнят , то будут страдать ВСЕ.
Если выполнят ,то пострадает только один.

Его заставят вернуть деньги в Украину !

Він за яйця тримає того, хто зараз виконує роль Гаранта, тому все, приїхали.

На числені прохання халяви виправив пост,
але припини скиглення про дефолт.

Я тут до чого?
Холява тут підпрацьовує, а я пишу про те, що станеться і те що станеться, не залежить від того написав я про це, чи ні.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:59

  Trast написав: Я тут до чого?
Холява тут підпрацьовує, а я пишу про те, що станеться і те що станеться, не залежить від того написав я про це, чи ні.

Написав раз, тебе почули.
Для чого про це в кожному пості нагадувати.
В тебе паніка?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:59

Trast
Вот скажите Александр,а что по этому поводу думает Оксана Анаксо?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 22:00

Коллеги, а сбросьте ссылку на сайт вроде с таким названием quote
Там котировки онлайн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 22:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вангую на завтра ріст євро у зв"язку з покращенням статистики по короні.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 22:04

  zzzzzz написав:Коллеги, а сбросьте ссылку на сайт вроде с таким названием quote
Там котировки онлайн

https://quote.rbc.ru/?utm_source=topline
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Пон 23 бер, 2020 22:06, всього редагувалось 1 раз.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 22:05

  somilitark написав:
  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.
Вже писали що завтра ОВДП за гривню не продаватимуть!

А ось те, що не тільки євро завтра хочуть заполучити, а ще й доляри, так того здається не писали.

Зображення

[size=150]І чого б валюту на МБ не прикупити? :!:

ВО

[/size]Хай щастить!


...

Если Минфин выйдет на покупку на МБ
...


Вовчаре, ну як так, Мінфін же ОВДП не купляє, а розміщує! Чи не так?

Я не про його купівлю валюти на МБ. Я про купівлю тих, хто завтра йому ту валюту за нові ОВДП давати будуть!

ВО
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Пон 23 бер, 2020 22:09, всього редагувалось 1 раз.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 22:07

  Trast написав:
  flyman написав:]
.

Его заставят вернуть деньги в Украину !

Він за яйця тримає того, хто зараз виконує роль Гаранта, тому все, приїхали.

На числені прохання халяви виправив пост,
але припини скиглення про дефолт.[/quote]
Я тут до чого?
Холява тут підпрацьовує, а я пишу про те, що станеться і те що станеться, не залежить від того написав я про це, чи ні.[/quote]

Я очень Прошу Вас успокоится .

Я алкоголик , денег взять негде .
Вот ,подрабатываю на чем могу .
Модераторы мне водку присылают .
Я доволен !

Всем Спокойной Ночи .
Выпить отвар мяты с ромашкой .
Мне наверное уже не поможет .
Пошел собирать бутылки , на завтра .
Мусорки , это счастье.
холява
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 22:08

  zzzzzz написав:Коллеги, а сбросьте ссылку на сайт вроде с таким названием quote
Там котировки онлайн

за деньги...
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 22:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Пошел собирать бутылки , на завтра .
Мусорки , это счастье.

Я сегодня весь день собирал-не густо.Открыта только VIP приёмка,большинство закрылись.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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