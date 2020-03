Додано: Пон 23 бер, 2020 22:51

Shustoff написав: Читаю тут апокалиптические прогнозы про дефолты и прочее.

На самом деле, как не парадоксально, пандемия сыграла тут в нашу пользу. Вспоминаем 2015 год, когда наложили мораторий на выплату долгов. Технически это был необъявленный дефолт. Но тогда кредиторы вошли в положение и решили считать, что дефолта не было. Это если простым языком.

Сейчас ситуация такова, что тьма стран может столкнуться с проблемой выплаты внешних займов. Если страны пачками начнут дефолтиться - то рано или поздно дефолтнется сам МВФ. А это, поверьте, никому не надо. Так что в каком-либо виде ситуация скорее всего решится. А вот не было бы пандемии - тогда да, вполне могло бы быть.

Ситуация такова, что даже Бене сейчас дефолт не очень-то выгоден. в 2014 году ж*** была только у нас. Сейчас ж*** везде. Дефолт и их всех утащит туда же, куда и нас. По их меркам, разумеется. Потому не думаю, что до этого дойдёт.

Поводов для оптимизма немного, это правда. Но именно дефолт - это очень вряд ли. ИМХО Читаю тут апокалиптические прогнозы про дефолты и прочее.На самом деле, как не парадоксально, пандемия сыграла тут в нашу пользу. Вспоминаем 2015 год, когда наложили мораторий на выплату долгов. Технически это был необъявленный дефолт. Но тогда кредиторы вошли в положение и решили считать, что дефолта не было. Это если простым языком.Сейчас ситуация такова, что тьма стран может столкнуться с проблемой выплаты внешних займов. Если страны пачками начнут дефолтиться - то рано или поздно дефолтнется сам МВФ. А это, поверьте, никому не надо. Так что в каком-либо виде ситуация скорее всего решится. А вот не было бы пандемии - тогда да, вполне могло бы быть.Ситуация такова, что даже Бене сейчас дефолт не очень-то выгоден. в 2014 году ж*** была только у нас. Сейчас ж*** везде. Дефолт и их всех утащит туда же, куда и нас. По их меркам, разумеется. Потому не думаю, что до этого дойдёт.Поводов для оптимизма немного, это правда. Но именно дефолт - это очень вряд ли. ИМХО

Від боргів ми не відмажемся, як колись СРСР від боргів РІ, а репутацію підпортимо. Всі розмови про дефолт я розцінюю як капітуляцію перед РФ, так як відомова співраці із МВФ означатиме не що інше, а саме "дружбу з мижебратьями" Від боргів ми не відмажемся, як колись СРСР від боргів РІ, а репутацію підпортимо. Всі розмови про дефолт я розцінюю як капітуляцію перед РФ, так як відомова співраці із МВФ означатиме не що інше, а саме "дружбу з мижебратьями"

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/