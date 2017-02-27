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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 23 бер, 2020 22:36
Expert100500 написав: s0v7a написав:
А ось якщо якусь валюту завтра і привлікуть під ОВДП, то її треба десь взяти, десь купити
ВО
[/size]Хай щастить![/color]
А на нерезидентів що, немає надії?
Вітаю, Expert100500.
О, я зовсім за Clearstream забув під час Світової пандемії. Вибачте
ВО
Хай щастить!
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 22:36
Сибарит написав:
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
23.03.2020..........................28,1333
Доллар прибавил 60 копеек.
Открылись на 25 копеек выше закрытия пятницы с совершенно невообразимым спредом около 40 копеек. Вскоре, биды подтянулись вверх, сведя спред к вменяемым 5-6 копейкам. После этого еще немного подросли. К 11-30 рост составил 40 копеек, после чего остановились. По графику создается впечатление, что рынок пустой, какие-то сделки начались после 11-30.
Чистая продажа НБУ в пятницу составила около 100 млн. Получается продажа 150 и покупка 50. Продажа немного больше, чем я посчитал в пятницу, но я предупреждал о большой погрешности. Впрочем, завтра мы еще посмотрим на старый рефинанс.
Остатки на коррсчетах выросли более, чем вдвое. Банки не стали рисковать, замораживая гривну на неделю и кардинально сократили вложения в сертификаты. К сожалению, надежда на погашение рефинанса за счет сертификатов не оправдались. Некоторые банки испытывают реальный дефицит ликвидности, они взяли еще 6+ млрд. рефинанса в добавок к 10, взятым на прошлом тендере (они были еще двухнедельные). Впрочем, общий объем рефинанса сократился за счет погашения суточного, всего около 5 млрд. было погашено за счет сертификатов.
Ожидаемо увеличился объем суточных сертификатов.
В четверг объем торгов вырос с 618.4 до 655.7 млн. Чистое предложение составило порядка 455 млн. По-прежнему наибольший объем операций совершался банками за свои, объем клиентских заявок снизился, похоже, карантин начал давать о себе знать.
Такое резкий рост остатков на кор.счетах я думал не просто. Думал что 10-15 млрд пойдет на аукцион по ОВГЗ, может госбанки "попросили" но к вечеру стало понятно что НЕТ. Минфин отменил гривневое размещение. Но добавил евровое.
Странная логика, чего ждем ? Уморя погоды ?
А у банков некоторых видеть серьезный отток средств.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 23 бер, 2020 22:38
zzzzzz написав: Сибарит написав:
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
23.03.2020..........................28,1333
Доллар прибавил 60 копеек.
Открылись на 25 копеек выше закрытия пятницы с совершенно невообразимым спредом около 40 копеек. Вскоре, биды подтянулись вверх, сведя спред к вменяемым 5-6 копейкам. После этого еще немного подросли. К 11-30 рост составил 40 копеек, после чего остановились. По графику создается впечатление, что рынок пустой, какие-то сделки начались после 11-30.
Чистая продажа НБУ в пятницу составила около 100 млн. Получается продажа 150 и покупка 50. Продажа немного больше, чем я посчитал в пятницу, но я предупреждал о большой погрешности. Впрочем, завтра мы еще посмотрим на старый рефинанс.
Остатки на коррсчетах выросли более, чем вдвое. Банки не стали рисковать, замораживая гривну на неделю и кардинально сократили вложения в сертификаты. К сожалению, надежда на погашение рефинанса за счет сертификатов не оправдались. Некоторые банки испытывают реальный дефицит ликвидности, они взяли еще 6+ млрд. рефинанса в добавок к 10, взятым на прошлом тендере (они были еще двухнедельные). Впрочем, общий объем рефинанса сократился за счет погашения суточного, всего около 5 млрд. было погашено за счет сертификатов.
Ожидаемо увеличился объем суточных сертификатов.
В четверг объем торгов вырос с 618.4 до 655.7 млн. Чистое предложение составило порядка 455 млн. По-прежнему наибольший объем операций совершался банками за свои, объем клиентских заявок снизился, похоже, карантин начал давать о себе знать.
Такое резкий рост остатков на кор.счетах я думал не просто. Думал что 10-15 млрд пойдет на аукцион по ОВГЗ, может госбанки "попросили" но к вечеру стало понятно что НЕТ. Минфин отменил гривневое размещение. Но добавил евровое.
Странная логика, чего ждем ? Уморя погоды ?
А у банков некоторых видеть серьезный отток средств.
я так же предпалогал что могут уйти чтобы поднять на 500грн за 1доллар. Некуда девать гривну.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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Додано: Пон 23 бер, 2020 22:43
Читаю тут апокалиптические прогнозы про дефолты и прочее.
На самом деле, как не парадоксально, пандемия сыграла тут в нашу пользу. Вспоминаем 2015 год, когда наложили мораторий на выплату долгов. Технически это был необъявленный дефолт. Но тогда кредиторы вошли в положение и решили считать, что дефолта не было. Это если простым языком.
Сейчас ситуация такова, что тьма стран может столкнуться с проблемой выплаты внешних займов. Если страны пачками начнут дефолтиться - то рано или поздно дефолтнется сам МВФ. А это, поверьте, никому не надо. Так что в каком-либо виде ситуация скорее всего решится. А вот не было бы пандемии - тогда да, вполне могло бы быть.
Ситуация такова, что даже Бене сейчас дефолт не очень-то выгоден. в 2014 году ж*** была только у нас. Сейчас ж*** везде. Дефолт и их всех утащит туда же, куда и нас. По их меркам, разумеется. Потому не думаю, что до этого дойдёт.
Поводов для оптимизма немного, это правда. Но именно дефолт - это очень вряд ли. ИМХО
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Shustoff
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Додано: Пон 23 бер, 2020 22:47
Shustoff написав:
дефолтнется сам МВФ. А это, поверьте, никому не надо.
Мне так точно,у меня вся надежда на себя и средства в Bank-Fund Staff Federal Credit Union
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Пон 23 бер, 2020 22:51
Shustoff написав:
Читаю тут апокалиптические прогнозы про дефолты и прочее.
На самом деле, как не парадоксально, пандемия сыграла тут в нашу пользу. Вспоминаем 2015 год, когда наложили мораторий на выплату долгов. Технически это был необъявленный дефолт. Но тогда кредиторы вошли в положение и решили считать, что дефолта не было. Это если простым языком.
Сейчас ситуация такова, что тьма стран может столкнуться с проблемой выплаты внешних займов. Если страны пачками начнут дефолтиться - то рано или поздно дефолтнется сам МВФ. А это, поверьте, никому не надо. Так что в каком-либо виде ситуация скорее всего решится. А вот не было бы пандемии - тогда да, вполне могло бы быть.
Ситуация такова, что даже Бене сейчас дефолт не очень-то выгоден. в 2014 году ж*** была только у нас. Сейчас ж*** везде. Дефолт и их всех утащит туда же, куда и нас. По их меркам, разумеется. Потому не думаю, что до этого дойдёт.
Поводов для оптимизма немного, это правда. Но именно дефолт - это очень вряд ли. ИМХО
Від боргів ми не відмажемся, як колись СРСР від боргів РІ, а репутацію підпортимо. Всі розмови про дефолт я розцінюю як капітуляцію перед РФ, так як відомова співраці із МВФ означатиме не що інше, а саме "дружбу з мижебратьями"
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 23:02
zzzzzz написав:
А у банков некоторых видеть серьезный отток средств.
достаточно побродить по банковским веткам с первой страницы, чтобы убедится, что у деполюдей 2 проблемы:
-как забрать валюту
-как забрать гривну и купить валюту
не продлевается сейчас никто.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 23:08
zzzzzz написав:
Вчера винчестер на компе полетел, вся инфа накрылась медным тазом, теперь как без рук ((((
если стучит, то полетел, если не стучит, возможны варианты...
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Додано: Пон 23 бер, 2020 23:15
МВФ: Инвесторы уже сняли $83 млрд с развивающихся рынков с начала кризиса, что является крупнейшим когда-либо зафиксированным оттоком капитала. Мы особенно обеспокоены тем, что страны с низким уровнем дохода находятся в бедственном положении.
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Додано: Пон 23 бер, 2020 23:21
edvardd написав: zzzzzz написав:
Вчера винчестер на компе полетел, вся инфа накрылась медным тазом, теперь как без рук ((((
если стучит, то полетел, если не стучит, возможны варианты...
Именно так и было как в первом варианте.
Живите своим умом!
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Пон 23 бер, 2020 17:14
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